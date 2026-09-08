Lyon’s Burkinabe forward Bertrand Traore smiles during a press conference in Kiev on December 11, 2018, on the eve of the UEFA Champions League Group F football match between FC Shakhtar Donetsk and Olympique Lyonnais. (Photo by SERGEI SUPINSKY / AFP)

Libre depuis son départ de Sunderland, Bertrand Traoré s’est engagé avec Wolverhampton, relégué en Championship au terme de la dernière saison. L’ancien ailier de l’Olympique lyonnais, âgé de 31 ans, a signé jusqu’en juin 2027.

Bertrand Traoré reste en Angleterre. Après un exercice passé sous les couleurs de Sunderland, l’international burkinabé a choisi de rejoindre Wolverhampton, qui évoluera cette saison en Championship. Le club anglais a officialisé l’arrivée de l’ailier, qui était libre depuis le 1er juillet. Le joueur a passé sa visite médicale avant de parapher un contrat d’une saison avec les Wolves. Il tentera désormais d’aider sa nouvelle équipe à retrouver rapidement la Premier League, après sa relégation à l’issue du dernier championnat.

Une nouvelle étape en Angleterre

Cette arrivée permet au Burkinabè de poursuivre son parcours dans un pays qu’il connaît bien. Après avoir découvert le football anglais avec Chelsea, il avait ensuite porté le maillot d’Aston Villa, avant de rejoindre Sunderland à l’été 2025. Son expérience britannique sera précieuse pour les Loups, qui souhaitent se relancer au deuxième échelon.

L’ancien Lyonnais apportera également son vécu européen et sa polyvalence sur le front de l’attaque. La saison dernière, son passage chez les Black Cats avait toutefois été limité à douze apparitions, pour un but inscrit. Le club n’a finalement pas prolongé son bail. À Wolverhampton, Bertrand Traoré cherchera donc à retrouver davantage de temps de jeu et à s’imposer dans un effectif qui vise la remontée, même si le démarrage est plutôt moyen (9e après cinq rencontres).