Après deux saisons à Istres, l’ancien défenseur de l’OL s’est engagé avec le SC Montredon-Bonneveine, en Régional 2. À 37 ans, Mapou Yanga-Mbiwa n'a toujours pas raccroché les crampons.

Le ballon rond, ce n'est pas terminé pour Mapou Yanga-Mbiwa. L’ancien international français, passé notamment par Montpellier, Newcastle, l’AS Roma et l’Olympique lyonnais (de 2015 à 2020, 72 apparitions), va désormais évoluer en Régional 2. Après avoir porté les couleurs d’Istres pendant deux saisons, le défenseur central a choisi de rejoindre le SC Montredon-Bonneveine, en Régional 2.

Un nouveau défi après Istres

Ces dernières années, Mapou Yanga-Mbiwa évoluait dans les Bouches-du-Rhône, en National 1, anciennement National 2. Cet été, le joueur a décidé de poursuivre son parcours dans le football amateur en rejoignant le club de Montredon-Bonneveine. À 37 ans, le natif de Bangui, en République centrafricaine, conserve donc l’envie de jouer. Le défenseur central avait également porté le maillot de l’équipe de France à quatre reprises au cours de sa carrière internationale. Après avoir évolué au plus haut niveau, il s’apprête donc à découvrir le monde amateur. À l’heure où de nombreux ex-professionnels raccrochent les crampons, l’ancien Lyonnais montre qu’il souhaite encore profiter du terrain et transmettre son expérience.

Cette arrivée constitue donc un joli coup pour le club de Montredon-Bonneveine, qui accueille un élément au parcours singulier. Pour Mapou Yanga-Mbiwa, cette nouvelle étape sera l’occasion de poursuivre sa passion du football, loin des projecteurs du monde professionnel mais toujours avec l’envie de taper dans la balle, même à un niveau moindre.