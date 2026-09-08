OL Lyonnes : Lyonna, la nouvelle mascotte du club

Après Lyou chez les garçons, l’OL Lyonnes accueille à son tour sa mascotte. Le club se dote ainsi de sa propre représentante avec Lyonna.

L’OL Lyonnes a annoncé lundi l’arrivée de Lyonna, sa nouvelle recrue. Non, elle ne vient pas directement renforcer l'effectif de Jonatan Giráldez, mais plutôt la ferveur dans le stade. En effet, il s'agit de la mascotte de l'équipe. Elle rejoint ainsi Lyou, qui représente déjà l’Olympique lyonnais, pour incarner à son tour les couleurs de l'institution auprès du public. Un moyen aussi de se différencier encore un peu plus de son homologue masculin.

Dans les pas de Lyou

À l’image de Lyou chez les garçons, elle aura pour mission de faire vivre l’identité du club et de partager sa passion avec les supporters. Elle accompagnera les joueuses lors des matchs et des événements, tout en participant à l’ambiance autour de Wendie Renard et de ses coéquipières. Avec évidemment une allure de lionne, pour se fondre parfaitement dans l'état d'esprit de la formation rhodanienne.

Première sortie face au Paris FC

La nouvelle venue fera ses débuts au Parc OL le samedi 12 septembre, à l’occasion du premier choc de la saison à domicile face au Paris FC (13h30). Une première rencontre avec le public lyonnais pour Lyonna, qui pourra désormais vivre les grands moments des Lyonnes au plus près des fans.