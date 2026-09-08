Actualités
Lyonna, la mascotte d’OL Lyonnes (@DR)

OL Lyonnes : Lyonna, la nouvelle mascotte du club

  • par Alban Nivet
  • 3 Commentaires

    • Après Lyou chez les garçons, l’OL Lyonnes accueille à son tour sa mascotte. Le club se dote ainsi de sa propre représentante avec Lyonna.

    L’OL Lyonnes a annoncé lundi l’arrivée de Lyonna, sa nouvelle recrue. Non, elle ne vient pas directement renforcer l'effectif de Jonatan Giráldez, mais plutôt la ferveur dans le stade. En effet, il s'agit de la mascotte de l'équipe. Elle rejoint ainsi Lyou, qui représente déjà l’Olympique lyonnais, pour incarner à son tour les couleurs de l'institution auprès du public. Un moyen aussi de se différencier encore un peu plus de son homologue masculin.

    Dans les pas de Lyou

    À l’image de Lyou chez les garçons, elle aura pour mission de faire vivre l’identité du club et de partager sa passion avec les supporters. Elle accompagnera les joueuses lors des matchs et des événements, tout en participant à l’ambiance autour de Wendie Renard et de ses coéquipières. Avec évidemment une allure de lionne, pour se fondre parfaitement dans l'état d'esprit de la formation rhodanienne.

    Première sortie face au Paris FC

    La nouvelle venue fera ses débuts au Parc OL le samedi 12 septembre, à l’occasion du premier choc de la saison à domicile face au Paris FC (13h30). Une première rencontre avec le public lyonnais pour Lyonna, qui pourra désormais vivre les grands moments des Lyonnes au plus près des fans.

    à lire également
    Vicki Becho félicitée par les joueuses d'OL Lyonnes après son but contre le PSG
    Ballon d'Or : OL Lyonnes en course pour être "le club de l'année"
    3 commentaires
    1. Avatar
      olgoneforever - mar 8 Sep 26 à 15 h 23

      Oooh charmante nouvelle !
      Maintenant Lyonna et Lyou !...
      Rêvons qu'ils nous amènent plein de petits trophées !
      Oui je sais .... mais c'est toujours mieux que la violence et le racisme !

      Signaler
      1. isabielle
        isabielle - mar 8 Sep 26 à 15 h 31

        ... les gamins et gamines sont toujours attirés pas les mascottes et les peluches 😂

        Signaler
    2. OL-91
      OL-91 - mar 8 Sep 26 à 15 h 34

      Une guignolerie...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Mercato : Bertrand Traoré (ex-OL) continue son histoire anglaise à Wolverhampton 15:10
    OL Lyonnes : Lyonna, la nouvelle mascotte du club 14:20
    Mapou Yanga-Mbiwa, ancien défenseur de l'OL
    Mercato : Mapou Yanga-Mbiwa (ex-OL) poursuit sa carrière en Régional 2 13:30
    Vicki Becho félicitée par les joueuses d'OL Lyonnes après son but contre le PSG
    Ballon d'Or : OL Lyonnes en course pour être "le club de l'année" 12:40
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    L'OL "à jamais dans le cœur" de Mathys De Carvalho 11:50
    Le Parc OL
    Agression d'un couple après OL - Le Havre : deux individus seront jugés 11:00
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Violences autour du Parc OL : Michael Gerlinger en appelle "à l'aide de l'État" 10:10
    Ligue 1 : l'OL se sent bien à la maison 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tyler Morton et Ernest Nuamah lors d'OL - Sparta Prague
    Pour l'OL, l'enjeu c'est la transition 08:40
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    Ligue 1 : Jérôme Brisard animera les débats lors de Paris FC - OL 08:00
    Mercato : Louis-Jean réagit à la piste Benzema à l’OL 07:30
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Mathys De Carvalho quitte l'OL et rejoint Al-Diriyah 07/09/26
    L'OL retrouve le sourire face à Auxerre... les recrues frappent fort ! 07/09/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    La direction de l'OL fera le point avec Fonseca plus tard 07/09/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 récoltent leurs premiers points 07/09/26
    Matthieu Louis-Jean est le directeur sportif de l'OL
    OL - Mercato : Louis-Jean "aurait aimé faire mieux sur les ventes" 07/09/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    L'OL a "matché l'encadrement salarial" de la DNCG 07/09/26
    Malick Fofana et Ernest Nuamah lors d'OL - Sparta Prague
    OL - Mercato : Louis-Jean concède un "épisode complexe" avec Fofana et l'entourage 07/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut