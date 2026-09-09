Trois joueuses d'OL Lyonnes appelées avec les U17 françaises

Aïnhoa Sagna, Yasmine Benseba et Aurélia Wyart figurent dans le groupe de Peggy Provost pour le premier rassemblement de la saison. Direction l'Espagne du 13 au 17 septembre.

L’OL Lyonnes sera représenté en équipe de France U17. Trois membres du club, la milieu de terrain Aïnhoa Sagna et les attaquantes Yasmine Benseba et Aurélia Wyart, rejoignent le groupe de Peggy Provost pour le premier rendez-vous de la saison. Les trois Lyonnaises retrouveront leurs partenaires de sélection du 13 au 17 septembre à Las Rozas, près de Madrid. Les Bleuettes profiteront de ce stage pour affronter l’Espagne. Elles lanceront leur préparation avant le premier tour de qualification du prochain championnat d’Europe.

Un rassemblement avant les qualifications européennes

Cette échéance aura lieu du 21 au 27 octobre en Suède. La France y retrouvera les Pays-Bas, Israël et le pays hôte. Les résultats obtenus lors de ce premier tour détermineront la suite du parcours des Françaises dans la compétition. Avant ces rencontres officielles, le match face aux Espagnoles doit permettre à cette formation de travailler les automatismes. L'entraîneure, elle, en profitera pour évaluer les différentes joueuses convoquées.

Les représentantes de l’OL Lyonnes auront donc l’occasion de se mesurer à une opposition relevée, tout en poursuivant leur adaptation aux exigences du niveau international. Habituées aux sélections de jeunes, Sagna, Benseba et Wyart s'enrichiront ainsi d'une nouvelle expérience avec les Bleuettes.