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Elisa Daupeux, arbitre française (Photo by Marius Nordnes / Nordnes Foto / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes - Paris FC : Elisa Daupeux au sifflet

  • par Alban Nivet
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    • OL Lyonnes reçoit le Paris FC ce samedi 12 septembre à 13h30. Un premier choc en Première Ligue que dirigera Elisa Daupeux.

    Après la première journée de championnat, l’OL Lyonnes retrouvera le Paris FC ce samedi 12 septembre à 13h30. Les Lyonnaises tenteront de valider leur succès éclatant (1-7) à Fleury face à une équipe parisienne qui figure parmi ses éventuels concurrents au titre. Cette rencontre permettra également aux joueuses de Jonatan Giráldez de retrouver leur public au Parc OL. À domicile, elles chercheront à imposer leur rythme et à prendre des précieux points dans cette deuxième journée de Première Ligue.

    Le PFC a lui aussi réussi ses débuts

    Pour cette affiche, la Fédération française de football a désigné Elisa Daupeux comme arbitre centrale. Elle sera assistée de Clémentine Dubreil et Valérie Todeschini. Margaux Dru officiera comme quatrième arbitre. Nouveauté de l'exercice 2026-2027, la Var sera entre les mains de William Lavis et Maxime Apruzzese.

    Lors de la première journée, le Paris FC a dominé le FC Nantes (2-0) grâce à des réalisations de Manoly Baquerizo Córdova et Gabriela Grzybowska contre son camp. Ainsi, les deux formations abordent cette deuxième journée avec trois points au compteur, même si les Fenottes occupent provisoirement la première place grâce à leur différence de buts.

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