Selon l’Observatoire du football CIES, l'Olympique lyonnais a investi 192 millions d’euros en indemnités de transfert pour composer son effectif actuel.
L’Olympique lyonnais occupe la cinquième place dans la hiérarchie des clubs français ayant le plus dépensé en indemnités de transfert pour recruter les joueurs de leur effectif actuel. Le club rhodanien affiche un montant de 192 millions d’euros, bonus compris, même si ces derniers n’ont pas nécessairement déjà été versés. Une statistique venant de la lettre hebdomadaire de l'Observatoire du football CIES. L'an passé, à la même période, il était "seulement" septième de ce même classement.
Le PSG largement en tête en France
Le Paris Saint-Germain domine largement et logiquement au niveau national avec 915 millions d’euros dépensés pour constituer son groupe. L’AS Monaco suit avec 300 millions d’euros, devant le RC Strasbourg et le Stade Rennais, respectivement à 234 et 193 millions. L’OL devance toutefois l'OM, sixième avec 178 millions d'euros, et le Paris FC, septième avec 155 millions d’euros, ainsi que le LOSC Lille, huitième avec 150 millions. Cela nous donne-t-il un aperçu du tableau final ? Ce serait oublier le principe même du sport, qui dépasse le simple cadre financier.
Une balance des transferts positive de 122 millions d'euros depuis 2022
Sur la période 2022-2026, la formation rhodanienne possède un bilan net positif de 122 millions d’euros sur les transferts. Elle se classe ainsi derrière cinq écuries de Ligue 1, dont Lens, Rennes, Reims, Monaco et Lille. Les meilleurs vendeurs de l'Hexagone donc. Les Lillois présentent même le meilleur bilan européen avec un solde positif de 362 millions d’euros.
En revanche, le Paris FC et l’Olympique de Marseille présentent un bilan négatif sur cette période, avec respectivement -147 et -93 millions d’euros. Le PSG a lui aussi un solde négatif de 209 millions d’euros sur les dix derniers mercatos.
"Selon l’Observatoire du football CIES, l'Olympique lyonnais a investi 192 millions d’euros en indemnités de transfert pour composer son effectif actuel. L’Olympique lyonnais occupe la cinquième place dans la hiérarchie des clubs français ayant le plus dépensé en indemnités de transfert pour recruter les joueurs de leur effectif actuel."
Et sachant qu'on a dans notre effectif en prêt des joueurs majeurs (Openda et Athekame) valorisés chers (25 M Openda / 15 M Athekame), il est évident que l'OL se doit de faire top 4.
Toute personne essayant de nous raconter encore que Fonseca ferait des merveilles avec rien si l'OL arrive à faire top 4 sera immédiatement considérée comme un immense tocard.
L'OL se doit toute naturellement d'être top 4, ce serait juste normal en fait.
Désolé mais ton raisonnement est totalement simpliste : le coût d'achat de l'effectif ne donne absolument aucune indication sur sa valeur réelle !
Par exemple, Moreira son prix d'achat était plus bas que celui d'Akouokou...
De plus, ça ne prend pas en compte les joueurs formés au club.
On pourrait à la limite faire le raisonnement sur la valeur estimée de l'effectif mais il y a là aussi des biais suivant l'âge et/ou la situation contractuelle des joueurs (la valeur estimée de Tessmann, AMN et Tolisso est la même).
On pourrait potentiellement faire le même calcul par rapport à la masse salariale (c'est sûrement ce qu'il y a de plus pertinent) mais nous n'avons pas les chiffres exacts.
On a bien compris que t'aimais pas Fonseca et t'es loin d'être le seul. Mais je crois qu'on est quand même globalement tous d'accord pour dire que le club travaille bien mieux depuis l'éviction de Textor et que l'équipe dirigeante est satisfaisante, non ? Pourquoi ne pas faire un tout petit peu confiance à cette équipe dirigeante qui a l'air ravie de travailler avec Fonseca, et sans faire son éloge, simplement arrêter de l'accabler de reproche à chaque problème ?
"Le PSG a lui aussi un solde négatif de 209 millions d’euros sur les dix derniers mercatos" soit 5ans
Même si c'est vrai que depuis quelques temps, ils vendent mieux, j'ai du mal à le croire !!
Sur les 15 ans de pillage des trophées en France, a mon avis, ils sont largement au dessus du milliard de perte
Allez, assez parlé du FC comptable, on veut parler du sportif maintenant que le mercato est fini.