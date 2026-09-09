Selon l’Observatoire du football CIES, l'Olympique lyonnais a investi 192 millions d’euros en indemnités de transfert pour composer son effectif actuel.

L’Olympique lyonnais occupe la cinquième place dans la hiérarchie des clubs français ayant le plus dépensé en indemnités de transfert pour recruter les joueurs de leur effectif actuel. Le club rhodanien affiche un montant de 192 millions d’euros, bonus compris, même si ces derniers n’ont pas nécessairement déjà été versés. Une statistique venant de la lettre hebdomadaire de l'Observatoire du football CIES. L'an passé, à la même période, il était "seulement" septième de ce même classement.

Le PSG largement en tête en France

Le Paris Saint-Germain domine largement et logiquement au niveau national avec 915 millions d’euros dépensés pour constituer son groupe. L’AS Monaco suit avec 300 millions d’euros, devant le RC Strasbourg et le Stade Rennais, respectivement à 234 et 193 millions. L’OL devance toutefois l'OM, sixième avec 178 millions d'euros, et le Paris FC, septième avec 155 millions d’euros, ainsi que le LOSC Lille, huitième avec 150 millions. Cela nous donne-t-il un aperçu du tableau final ? Ce serait oublier le principe même du sport, qui dépasse le simple cadre financier.

Une balance des transferts positive de 122 millions d'euros depuis 2022

Sur la période 2022-2026, la formation rhodanienne possède un bilan net positif de 122 millions d’euros sur les transferts. Elle se classe ainsi derrière cinq écuries de Ligue 1, dont Lens, Rennes, Reims, Monaco et Lille. Les meilleurs vendeurs de l'Hexagone donc. Les Lillois présentent même le meilleur bilan européen avec un solde positif de 362 millions d’euros.

En revanche, le Paris FC et l’Olympique de Marseille présentent un bilan négatif sur cette période, avec respectivement -147 et -93 millions d’euros. Le PSG a lui aussi un solde négatif de 209 millions d’euros sur les dix derniers mercatos.