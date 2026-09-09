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OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 7 septembre en podcast et replay

  • par Gwendal Chabas

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Tant qu'il y aura des Gones est de retour depuis trois semaines maintenant. Après une pause estivale, Razik Brikh et ses consultants, dont Nicolas Puydebois, ont repris leur routine quotidienne en revenant sur l'actualité de l'OL. Lundi, ils étaient en plateau avec l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, Baptiste Monveneur, pour évoquer la victoire rhodanienne contre Auxerre (3-1). Un rebond important après une semaine difficile qui porte le sceau, notamment, des recrues.

    Du 4-4-2 et du mercato au menu

    Durant cette rencontre, Paulo Fonseca a changé son dispositif pour un 4-4-2 en losange qui apporte d'autres solutions. Il reste évidemment perfectible, mais il donne au moins envie d'être revu. Une variété permise par les nombreux profils dans l'effectif. Sur la dernière partie de l'émission, le plateau, accompagné du journaliste David Hernandez, a effectué un dernier point sur le mercato. Avec un groupe, de prime abord, densifié par rapport à la saison passée. Mais est-ce suffisant pour disputer toutes les compétitions de front ? Réponse dans quelques mois.

    Vous pouvez également écouter Tant qu'il y aura des Gones sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

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