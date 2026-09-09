La saison est vraiment lancée pour l'OL. Avant la trêve internationale, l'Olympique lyonnais s'apprête à vivre une semaine importante avec des confrontations contre le Paris FC et Rennes, en plus de la Ligue Europa.

Contrairement à bon nombre d'équipes, l'OL a lancé son exercice 2026-2027 dès début août. Après des préliminaires de Ligue des champions infructueux suite à l'élimination contre Fenerbahçe, une autre saison commence presque, avec la Ligue Europa au menu. Et d'ailleurs, la C3 reviendra très rapidement, le mercredi 16 septembre, avec un déplacement à Anderlecht. Une affiche qui fait partie de la semaine révélatrice que va connaître le groupe de Paulo Fonseca.

Deux équipes de Ligue 1 qui ont bien démarré

D'ici à la première trêve internationale, à partir du 21 septembre, l'Olympique lyonnais défiera le Paris FC (samedi 20h45), deuxième du championnat, puis les Belges, même si ces derniers ont perdu de leur superbe, avant Rennes le 19 (20h45). Sachant que le Stade Rennais est cinquième, avec lui aussi sept points dans la musette. Trois belles confrontations pour jauger de cet effectif, quelques jours après la clôture du mercato.

Certes, les coéquipiers de Corentin Tolisso avaient déjà eu une confrontation de haut niveau avec les Turcs. Mais après Toulouse (0-2), Le Havre (1-1) et Auxerre (3-1), on sent que l'adversité va grimper encore d'un cran d'ici à la coupure. Un vrai révélateur pour la suite, surtout qu'après la pause, Lens et Crystal Palace seront au menu.