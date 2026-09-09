Actualités
Tyler Morton face à Valentin Rongier lors d'OL - Rennes
Tyler Morton face à Valentin Rongier lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 - Ligue Europa : avant la trêve, une semaine révélatrice pour l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • La saison est vraiment lancée pour l'OL. Avant la trêve internationale, l'Olympique lyonnais s'apprête à vivre une semaine importante avec des confrontations contre le Paris FC et Rennes, en plus de la Ligue Europa.

    Contrairement à bon nombre d'équipes, l'OL a lancé son exercice 2026-2027 dès début août. Après des préliminaires de Ligue des champions infructueux suite à l'élimination contre Fenerbahçe, une autre saison commence presque, avec la Ligue Europa au menu. Et d'ailleurs, la C3 reviendra très rapidement, le mercredi 16 septembre, avec un déplacement à Anderlecht. Une affiche qui fait partie de la semaine révélatrice que va connaître le groupe de Paulo Fonseca.

    Deux équipes de Ligue 1 qui ont bien démarré

    D'ici à la première trêve internationale, à partir du 21 septembre, l'Olympique lyonnais défiera le Paris FC (samedi 20h45), deuxième du championnat, puis les Belges, même si ces derniers ont perdu de leur superbe, avant Rennes le 19 (20h45). Sachant que le Stade Rennais est cinquième, avec lui aussi sept points dans la musette. Trois belles confrontations pour jauger de cet effectif, quelques jours après la clôture du mercato.

    Certes, les coéquipiers de Corentin Tolisso avaient déjà eu une confrontation de haut niveau avec les Turcs. Mais après Toulouse (0-2), Le Havre (1-1) et Auxerre (3-1), on sent que l'adversité va grimper encore d'un cran d'ici à la coupure. Un vrai révélateur pour la suite, surtout qu'après la pause, Lens et Crystal Palace seront au menu.

    à lire également
    Marseille : Bruno Genesio "n'appréhende pas" les retrouvailles avec l'OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tyler Morton face à Valentin Rongier lors d'OL - Rennes
    Ligue 1 - Ligue Europa : avant la trêve, une semaine révélatrice pour l'OL 11:50
    Marseille : Bruno Genesio "n'appréhende pas" les retrouvailles avec l'OL 11:00
    TKYDG du 31 mars
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 7 septembre en podcast et replay 10:10
    OL Lyonnes - Paris FC : Elisa Daupeux au sifflet 09:25
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    Mercato : Paulo Fonseca, un sujet qui va rythmer la saison de l'OL 08:40
    Mercato : l'OL recrute un autre défenseur pour sa réserve 08:00
    Trois joueuses d'OL Lyonnes appelées avec les U17 françaises 07:30
    Mathys De Carvalho face à Michael Olise lors de Bayern Munich - OL
    Mercato : avec De Carvalho, l'OL se rapproche des 65 M€ de vente cet été 08/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    Ballon d'Or : Giráldez, Dumornay, Bacha... Les membres d'OL Lyonnes nommés 08/09/26
    Mads Bidstrup milieu de l'OL
    OL : les Lyonnais sur le podium européen des sprints et de la distance parcourue 08/09/26
    OL Académie
    Mercato : le jeune Kylian Negri (17 ans) a prolongé à l'OL 08/09/26
    Mercato : Bertrand Traoré (ex-OL) continue son histoire anglaise à Wolverhampton 08/09/26
    OL Lyonnes : Lyonna, la nouvelle mascotte du club 08/09/26
    Mapou Yanga-Mbiwa, ancien défenseur de l'OL
    Mercato : Mapou Yanga-Mbiwa (ex-OL) poursuit sa carrière en Régional 2 08/09/26
    Vicki Becho félicitée par les joueuses d'OL Lyonnes après son but contre le PSG
    Ballon d'Or : OL Lyonnes en course pour être "le club de l'année" 08/09/26
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    L'OL "à jamais dans le cœur" de Mathys De Carvalho 08/09/26
    Le Parc OL
    Agression d'un couple après OL - Le Havre : deux individus seront jugés 08/09/26
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Violences autour du Parc OL : Michael Gerlinger en appelle "à l'aide de l'État" 08/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut