Le 13 décembre, l'OL retrouvera Marseille et un certain Bruno Genesio. Un rendez-vous que l'ancien Lyonnais assure "ne pas appréhender".

Un match pas comme les autres, encore plus celui-ci. Le dimanche 13 décembre prochain, à 20h45, l'OL recevra Marseille pour la 14e journée de Ligue 1. La dernière affiche de championnat en 2026. Ce duel toujours particulier sera surtout le théâtre des retrouvailles entre Bruno Genesio et son ancienne équipe. À l'OM depuis l'intersaison, le coach français défiera pour la 11e fois de sa carrière d'entraîneur le club de ses débuts.

"C'est une étape supplémentaire dans ma carrière"

Ce n'est pas la première fois qu'il reviendra à Décines (il l'a fait avec Rennes et Lille), mais avec la tunique phocéenne, cela a forcément un autre impact. Mais pour l'instant, il assure ne pas y faire attention. C'est ce qu'il a confié à Clément Grenier et à Ligue 1+. "Non, je n'appréhende pas. Tout le monde sait ce que je pense de l'Olympique lyonnais, c'est mon club formateur, là où j'ai tout connu. Donc je ne vais pas mettre ça de côté, faire le faux-cul en disant que ça n'a jamais existé. Ça ne serait pas moi et ça ne serait pas honnête, a-t-il confié. C'est une étape supplémentaire dans ma carrière. On verra ce qui se passe avec les supporters rhodaniens."