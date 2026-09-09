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Marseille : Bruno Genesio "n'appréhende pas" les retrouvailles avec l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Le 13 décembre, l'OL retrouvera Marseille et un certain Bruno Genesio. Un rendez-vous que l'ancien Lyonnais assure "ne pas appréhender".

    Un match pas comme les autres, encore plus celui-ci. Le dimanche 13 décembre prochain, à 20h45, l'OL recevra Marseille pour la 14e journée de Ligue 1. La dernière affiche de championnat en 2026. Ce duel toujours particulier sera surtout le théâtre des retrouvailles entre Bruno Genesio et son ancienne équipe. À l'OM depuis l'intersaison, le coach français défiera pour la 11e fois de sa carrière d'entraîneur le club de ses débuts.

    "C'est une étape supplémentaire dans ma carrière"

    Ce n'est pas la première fois qu'il reviendra à Décines (il l'a fait avec Rennes et Lille), mais avec la tunique phocéenne, cela a forcément un autre impact. Mais pour l'instant, il assure ne pas y faire attention. C'est ce qu'il a confié à Clément Grenier et à Ligue 1+. "Non, je n'appréhende pas. Tout le monde sait ce que je pense de l'Olympique lyonnais, c'est mon club formateur, là où j'ai tout connu. Donc je ne vais pas mettre ça de côté, faire le faux-cul en disant que ça n'a jamais existé. Ça ne serait pas moi et ça ne serait pas honnête, a-t-il confié. C'est une étape supplémentaire dans ma carrière. On verra ce qui se passe avec les supporters rhodaniens."

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    3 commentaires
    1. Avatar
      Sonny03 - mer 9 Sep 26 à 11 h 32

      Je n'ai jamais supporté Génésio en tant qu'entraineur...et là coach de l'OM c'est juste impossible.

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    2. Juni38
      Juni38 - mer 9 Sep 26 à 11 h 50

      Le pauvre a d'autres chats à fouetter .
      Il doit se farcir un classico , avec des qataris revanchards après leur début de saison catastrophique .
      ensuite il se coltine deux déplacements hyper périlleux : à Besiktas puis à Rennes .
      S'il sauve sa tête après ces trois matchs , ce sera déjà bien !

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    3. Avatar
      leroilyon - mer 9 Sep 26 à 11 h 52

      A partir du moment ou la fin de son aventure à Lyon c'est tres mal terminé, tout en ayant été chaotique parfois
      Il a complètement effacé son passé il a pas digéré, et aujourd'hui il est prêt à signer n'importe ou pour entraîner...

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