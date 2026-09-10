Avant d'affronter l'OL, Rennes a prévu un stage en Slovénie 

Comme l'OL, Rennes se déplacera en Ligue Europa la semaine prochaine. Pour préparer son voyage à Décines le 19 septembre, les Bretons organisent un stage en Slovénie.

Alors qu'approche la Ligue Europa, les clubs y participant doivent s'organiser pour les voyages européens. L'OL et Rennes, qui croiseront le fer lors de la 5e journée de Ligue 1, juste avant la trêve, en font partie. Ce sera le samedi 19 septembre, à 20h45. On peut d'ailleurs s'interroger sur le pourquoi d'une programmation à cette date, alors que ce duel aurait pu se jouer le dimanche. Mais puisqu'il en a été décidé ainsi, les Lyonnais et les Rennais devront s'accommoder d'un déplacement en C3 le mercredi.

Trois en Slovénie avant de rejoindre Lyon

Les hommes de Paulo Fonseca n'iront pas très loin, à Anderlecht (Belgique). Dans le même temps, ceux de Franck Haise se rendront en Autriche, à Graz. Sauf que Ouest-France rapporte que ce périple autrichien est rendu difficile par la présence de deux autres événements au même moment dans la ville. En conséquence, les Brétilliens ont décidé d'organiser un stage en Slovénie. Ils seront là-bas avant leur confrontation face au Sturm Graz.

Au coup de sifflet final, ils y retourneront, et passeront les trois nuits avant leur match contre l'OL. Un moyen de limiter les effets des excursions sur les organismes. Ils partiront le samedi, le jour même de la rencontre, pour rejoindre Lyon.