Ballon d'Or : Wendie Renard (OL Lyonnes), un record et un oubli

Nommée pour la 6e fois parmi les finalistes du Ballon d'Or, Wendie Renard détient un record. Mais la défenseure, malgré sa longévité chez les Bleues, n'a pas reçu les félicitations de l'équipe de France.

Trois Françaises se trouvent dans la liste des 30 nommées pour le Ballon d'Or 2026. Elles ont peu de chances d'y briller, mais cela reste un marqueur de reconnaissance dans le milieu. Nous avons Selma Bacha et son ancienne coéquipière à OL Lyonnes, Melvine Malard, aujourd'hui à Manchester United. Toutes les deux ont eu pour mentor Wendie Renard. À 36 ans, cette dernière figure à nouveau dans ce top 30 mondial. Il s'agit de sa 6e nomination (sur huit possibles), un record parmi les autres joueuses en lice.

Plus appelée chez les Bleues depuis février 2025

Félicitée par son club, par ses amies et anciennes partenaires, la Martiniquaise a en revanche été mise de côté par la Fédération. Dans sa publication annonçant la nouvelle, l'équipe de France a salué Selma Bacha et Melvine Malard, mais pas la légende aux 168 capes. Il est vrai que sa dernière apparition remonte à février 2025. Et que depuis, sous Laurent Bonadei, elle n'est plus conviée aux rassemblements.

Cela qui a visiblement chagriné la principale intéressée. "Visiblement, porter le maillot des Bleues pendant toutes ces années (de 2011 à 2025, NDLR) ne suffit plus pour être considérée comme Françaises quand vient l'heure des félicitations. Mais bon... fière de cette 6e nomination au Ballon d'Or", a-t-elle publié sur Instagram. Une histoire contrariée avec la sélection qui ne va pas en s'arrangeant donc. Précisons tout de même qu'elle est citée dans le communiqué paru sur le site de la FFF.