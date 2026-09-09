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Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
Corentin Tolisso lors d’OL – Paris FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL : le Paris FC, un adversaire poil à gratter

  • par Alban Nivet

    • L'Olympique lyonnais se déplace sur la pelouse du Paris FC ce week-end. Les deux équipes restent sur deux confrontations récentes très disputées, avec deux matchs nuls.

    L’Olympique lyonnais se mesurera au Paris FC ce samedi soir (20h45) pour une nouvelle journée de Ligue 1. Cette affiche mettra aux prises deux équipes qui apprennent encore à se connaître, et qui n’ont pas réussi à se départager lors de leurs deux dernières rencontres de championnat. Un historique qui ne prend pas en compte la confrontation en Coupe de France en décembre 2021, qui n'était pas allée à son terme.

    Deux matchs qui se sont joués sur la fin

    La première des deux oppositions récentes entre les deux formations remonte au 29 octobre 2025. Au stade Jean-Bouin, le PFC et l’OL avaient livré un match spectaculaire, conclu sur le score de 3-3. Les Rhodaniens en nourrissent encore des regrets. Ils avaient pris l’avantage grâce à Pavel Sulc et Corentin Tolisso (3-0), avant de voir les Parisiens revenir sur la fin, avec notamment un carton rouge - Abner et De Smet - de chaque côté. 

    Quelques mois plus tard, les deux écuries s’étaient retrouvées au Parc OL, le 8 mars 2026. Là encore, elles n'avaient pas réussi à se départager (1-1). Corentin Tolisso avait une nouvelle fois trouvé le chemin des filets, sur penalty, dans le temps additionnel. 

    Un déplacement test face à un rival ambitieux

    Ces deux précédents montrent que le Paris FC pose régulièrement des problèmes à l’Olympique lyonnais. Les hommes de Paulo Fonseca devront se méfier d’une équipe capable de rivaliser dans les duels et de profiter de la moindre occasion. Deux rivaux qui ont bien entamé l'exercice 2026-2027 et qui figurent actuellement sur le podium du championnat. Des Franciliens qui auront l'avantage de recevoir, avec un groupe ambitieux qui aimerait intégrer la cour des clubs européens.

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