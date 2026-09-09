Première Ligue : OL Lyonnes connaît sa programmation en octobre

Un choc contre le PSG, la réception de Marseille... Le mois d'octobre promet quelques belles affiches pour OL Lyonnes.

Après le retour de la Ligue des champions les 23 et 30 septembre, OL Lyonnes retrouvera son pain quotidien, la Première Ligue, avec la réception de Toulouse. Ce sera le samedi 3 octobre, soit trois jours après une confrontation face à Chelsea. Rendez-vous dans le multiplex de D1, à 18 heures. Pour les non-abonnés à Canal +, profitez-en, car cette affiche sera retransmise sur la chaîne YouTube de la compétition. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à aller encourager Wendie Renard et ses coéquipières directement au stade.

Après la trêve, OL Lyonnes ira au Parc des Princes

En plus de la programmation de la 4e journée, la D1 a communiqué sur les matchs suivants. Et notamment sur le duel contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Rendez-vous le dimanche 18 octobre (21 heures), après deux semaines de trêve internationale, pour ce choc. À voir chez le diffuseur officiel de l'épreuve. Idem pour la confrontation face aux Marseillaises qui aura lieu le samedi 24 octobre à 21 heures à Décines.

Juste après, Jonatan Giráldez et son groupe recevront l'Inter Milan en coupe d'Europe (28/10). L'entraîneur procédera sans doute à de la rotation lors de ces deux rencontres. Un calendrier assez consistant, même si une coupure viendra mettre sur pause pendant un temps les championnes de France en titre.

OL Lyonnes en octobre