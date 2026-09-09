Actualités
Eva Gaetino (PSG) au duel avec Wendie Renard et Damaris Egurrola (OL)
Eva Gaetino (PSG) au duel avec Wendie Renard et Damaris Egurrola (OL) (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Première Ligue : OL Lyonnes connaît sa programmation en octobre

  • par Gwendal Chabas

    • Un choc contre le PSG, la réception de Marseille... Le mois d'octobre promet quelques belles affiches pour OL Lyonnes.

    Après le retour de la Ligue des champions les 23 et 30 septembre, OL Lyonnes retrouvera son pain quotidien, la Première Ligue, avec la réception de Toulouse. Ce sera le samedi 3 octobre, soit trois jours après une confrontation face à Chelsea. Rendez-vous dans le multiplex de D1, à 18 heures. Pour les non-abonnés à Canal +, profitez-en, car cette affiche sera retransmise sur la chaîne YouTube de la compétition. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à aller encourager Wendie Renard et ses coéquipières directement au stade.

    Après la trêve, OL Lyonnes ira au Parc des Princes

    En plus de la programmation de la 4e journée, la D1 a communiqué sur les matchs suivants. Et notamment sur le duel contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Rendez-vous le dimanche 18 octobre (21 heures), après deux semaines de trêve internationale, pour ce choc. À voir chez le diffuseur officiel de l'épreuve. Idem pour la confrontation face aux Marseillaises qui aura lieu le samedi 24 octobre à 21 heures à Décines.

    Juste après, Jonatan Giráldez et son groupe recevront l'Inter Milan en coupe d'Europe (28/10). L'entraîneur procédera sans doute à de la rotation lors de ces deux rencontres. Un calendrier assez consistant, même si une coupure viendra mettre sur pause pendant un temps les championnes de France en titre.

    OL Lyonnes en octobre

    • OL Lyonnes - Toulouse (03/10)
    • PSG - OL Lyonnes (18/10)
    • OL Lyonnes - Marseille (24/10)
    • OL Lyonnes - Inter Milan (28/10)
    à lire également
    OL Lyonnes - Paris FC : Elisa Daupeux au sifflet

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    OL : le Paris FC, un adversaire poil à gratter 14:20
    Eva Gaetino (PSG) au duel avec Wendie Renard et Damaris Egurrola (OL)
    Première Ligue : OL Lyonnes connaît sa programmation en octobre 13:30
    Lois Openda félicité par ses coéquipiers lors de Fenerbahçe - OL
    Mercato : l'OL, cinquième club français ayant le plus dépensé pour son effectif 12:40
    Tyler Morton face à Valentin Rongier lors d'OL - Rennes
    Ligue 1 - Ligue Europa : avant la trêve, une semaine révélatrice pour l'OL 11:50
    Marseille : Bruno Genesio "n'appréhende pas" les retrouvailles avec l'OL 11:00
    TKYDG du 31 mars
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 7 septembre en podcast et replay 10:10
    OL Lyonnes - Paris FC : Elisa Daupeux au sifflet 09:25
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    Mercato : Paulo Fonseca, un sujet qui va rythmer la saison de l'OL 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Mercato : l'OL recrute un autre défenseur pour sa réserve 08:00
    Trois joueuses d'OL Lyonnes appelées avec les U17 françaises 07:30
    Mathys De Carvalho face à Michael Olise lors de Bayern Munich - OL
    Mercato : avec De Carvalho, l'OL se rapproche des 65 M€ de vente cet été 08/09/26
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    Ballon d'Or : Giráldez, Dumornay, Bacha... Les membres d'OL Lyonnes nommés 08/09/26
    Mads Bidstrup milieu de l'OL
    OL : les Lyonnais sur le podium européen des sprints et de la distance parcourue 08/09/26
    OL Académie
    Mercato : le jeune Kylian Negri (17 ans) a prolongé à l'OL 08/09/26
    Mercato : Bertrand Traoré (ex-OL) continue son histoire anglaise à Wolverhampton 08/09/26
    OL Lyonnes : Lyonna, la nouvelle mascotte du club 08/09/26
    Mapou Yanga-Mbiwa, ancien défenseur de l'OL
    Mercato : Mapou Yanga-Mbiwa (ex-OL) poursuit sa carrière en Régional 2 08/09/26
    Vicki Becho félicitée par les joueuses d'OL Lyonnes après son but contre le PSG
    Ballon d'Or : OL Lyonnes en course pour être "le club de l'année" 08/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut