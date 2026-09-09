Ligue des champions : un calendrier équilibré pour OL Lyonnes ?

L'impression après le tirage au sort se confirme. Certes, OL Lyonnes n'a pas été épargné en Ligue des champions, mais le calendrier se révèle assez équilibré pour les Rhodaniennes.

Deux clubs anglais et deux italiens au menu. Le programme d'OL Lyonnes sur la phase de classement de la Ligue des champions n'est pas très varié. Mais il est équilibré. C'est ce qui ressort des calculs du spécialiste Opta que la plateforme a publiés ce mercredi. Sur les 18 écuries engagées, les joueuses de Jonatan Giráldez sont 9es dans la hiérarchie des calendriers les plus compliqués. Un baromètre qui est basé sur le Power Rankings créé par l'entreprise britannique.

Les adversaires des Lyonnaises ont une note moyenne de 86,7 sur 100. Pour l'exemple, le PSG (88,2/100) a un menu difficilement digeste (17e sur 18), quand la Juventus et Chelsea (83/100) auraient le plus "aisé". Tout cela reste évidemment du conditionnel, la réalité du terrain parlera à partir de fin septembre. Il est intéressant de relever que ces deux formations seront des rivales des coéquipières de Christiane Endler.

Servette et l'Inter, les adversaires les plus "prenables"

Arsenal sera, sans grande surprise, l'affrontement le plus délicat. Mais pour le reste, notamment le Servette FC et l'Inter Milan, c'est largement dans les cordes du dernier finaliste de la compétition. Enfin, ce bloc de six journées se finira par la réception du BK Häcken, un habitué de l'épreuve, mais loin du niveau théorique des Rhodaniennes.