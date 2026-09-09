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Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - Eintracht Francfort
Vicki Becho lors d’OL Lyonnes – Eintracht Francfort (@ol_lyonnes)

Premier doublon entre l'OL et OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • Le dimanche 18 octobre, il faudra avoir les yeux partout. L'OL et OL Lyonnes joueront en même temps, le soir. Dont un duel face au PSG pour les Rhodaniennes.

    Cela aura tenu quelques semaines, mais assez rapidement, les calendriers de l'OL et d'OL Lyonnes vont s'entrechoquer. Lors de la cinquième journée de Première Ligue le 18 octobre, les joueuses de Jonatan Giráldez se rendront au Parc des Princes pour y affronter le PSG. Pendant ce temps, le groupe de Paulo Fonseca recevra Nice lors de la septième rencontre de Ligue 1.

    Match de L1 à 20h45, choc PSG - OL Lyonnes à 21h

    La programmation pour les championnes de France est tombée ce mercredi, et elle ne va pas ravir les supporters des deux équipes. Car le coup d'envoi du match de L1 aura lieu à 20h45. Le choc entre Lyonnaises et Parisiennes, lui, débutera à 21 heures, quinze minutes plus tard. Pas évident de suivre les deux affiches en même temps, surtout si vous êtes au stade pour regarder Corentin Tolisso et ses coéquipiers.

    C'est pour l'instant le premier doublon de l'exercice 2026-2027. Il n'y en aura pas d'autre avant le mois de novembre. Et il faut surtout espérer que cela ne se reproduise pas, ou le moins possible, jusqu'à mai 2027.

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