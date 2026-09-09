Parmi les joueurs à suivre lors du déplacement de l’Olympique lyonnais au Paris FC, Loïs Openda et Lassine Sinayoko affichent des statistiques offensives proches, mais une efficacité bien différente devant le but.

Le duel entre le Paris FC et l’OL pourrait notamment se jouer dans les derniers mètres. Les deux équipes s'appuieront sur deux attaquants capables de se procurer de belles opportunités : Loïs Openda côté lyonnais et Lassine Sinayoko dans les rangs parisiens.

Deux attaquants au sommet du classement des xG

Après les premières journées de Ligue 1, le Belge possède le meilleur total de buts attendus par 90 minutes du championnat avec 1,14 xG/90. Il devance notamment le Malien, deuxième avec 1,09 xG/90. Ces chiffres montrent que les deux joueurs parviennent régulièrement à se retrouver dans des positions dangereuses. Toutefois, leurs statistiques devant le but diffèrent pour le moment. Le Francilien affiche quatre réalisations cette saison en championnat, contre une seule pour son confrère.

Sinayoko plus efficace, Openda encore en recherche de réussite

Lassine Sinayoko compte également 3,1 buts attendus, contre 2,3 pour Loïs Openda. Malgré ce volume inférieur, ce dernier a déjà manqué quatre grosses occasions, ce qui le place en tête de ce classement dans l'Hexagone. De son côté, le 9 du PFC fait preuve d'une efficacité nettement supérieure. Il a converti 40% de ses tirs, contre seulement 7,7% pour son vis-à-vis.

Un duel à suivre au stade Jean-Bouin

Contre le Paris FC, Loïs Openda aura l’occasion de faire évoluer ses statistiques et de confirmer les attentes placées en lui depuis son arrivée à l’Olympique lyonnais. En face, Lassine Sinayoko cherchera à prolonger son excellent début d'exercice en faisant la différence dans la surface adverse. Avec deux footballeurs présents parmi les meilleurs du championnat en matière de buts attendus par 90 minutes, cette opposition devrait donc offrir un duel intéressant de ce point de vue. La rencontre de samedi (20h45) pourrait même se jouer là-dessus.