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Nabil Fekir
Nabil Fekir (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

Contre Cristiano Ronaldo, Fekir refait le coup de son coup-franc lors d'OL - PSG de 2018

  • par David Hernandez

    • Débarqué en Arabie saoudite durant l'été, Nabil Fekir a inscrit son premier but dans le championnat saoudien. Et pas de n'importe quelle manière face à Al-Nassr et Cristiano Ronaldo. Un coup franc direct qui n'est pas sans rappeler celui qu'il avait inscrit contre le PSG en 2018 avec l'OL.

    Pour beaucoup, il n'aura pas eu la carrière que son talent aurait mérité. Personne n'occulte sa blessure au ligament croisé alors qu'il était en pleine ascension, mais il est vrai que Nabil Fekir n'a pas connu la trajectoire espérée après ses débuts remarqués avec l'OL. Il y a bien eu une Coupe du monde remportée avec les Bleus, mais le transfert avorté à Liverpool restera le symbole de cette carrière gâchée en plein vol. Après le Real Betis, le milieu offensif a donc choisi le Moyen-Orient avec les Émirats arabes unis pendant deux saisons et l'Arabie saoudite depuis cet été. Ayant signé pour deux saisons avec Abha Club, Fekir a enfin trouvé la faille avec son nouveau club. Il a fallu attendre sept matchs, mais l'ancien capitaine de l'Olympique lyonnais a mis la manière.

    Bento dans le rôle d'Alphonse Areola

    Face à Al-Nassr d'un certain Cristiano Ronaldo, Nabil Fekir n'a pas empêché la cinquième défaite en six journées des siens. Mais il a redonné de l'espoir à un quart d'heure de la fin avec un coup-franc dont il a le secret. À la manière de celui qu'il avait inscrit au Parc OL contre le PSG en 2018, le Français a surpris Bento en tirant directement un coup de pied arrêté placé du côté gauche, à une distance où l'on aurait plutôt imaginé un centre. C'est mal connaître Nabil Fekir, dont le but risque de faire le tour des réseaux sociaux.

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