Mercato : Fofana revient sur son transfert avorté à l'OL

Tout proche de signer à l'OL lors du dernier jour du mercato, Youssouf Fofana a finalement pris la direction du FC Séville. Une semaine après cette dernière journée intense, le milieu français est revenu sur cette vrai-fausse arrivée en Ligue 1.

Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean ont concédé que cela avait été un raté. Pas vraiment de leur fait puisque toutes les parties étaient tombées d'accord. Seulement, Youssouf Fofana n'a jamais pu débarquer à l'OL lors du dernier jour de mercato. La faute à un départ avorté de Nicolás Tagliafico, pourtant suivi par la Juventus Turin ou encore l'Atlético de Madrid. Mais, sans l'économie du salaire de l'Argentin, impossible de signer en prêt l'international français, qui disposait également d'un revenu conséquent.

Après avoir pris la direction de Lyon, Fofana a finalement vu son avion se diriger bien plus au sud, du côté de Séville. Un peu plus d'une semaine après, le milieu est revenu sur ce feuilleton. "C’est vrai que tout s’est joué dans les dernières minutes du mercato. Mais lorsque j’ai reçu le premier contact de Séville, en présence de mes agents, tout s’est passé très vite. J’étais convaincu que je pouvais devenir un joueur de Séville, a-t-il déclaré lors de sa présentation. Je donne toujours la priorité aux personnes qui souhaitent m’avoir dans leur équipe, au sein de leur organisation. J’ai donné ma parole et, en quelques heures, tout a pu se concrétiser."

"Compte tenu de ma situation, c'était parfait"

Néanmoins, s'il se sent chanceux d'avoir pu rejoindre l'Andalousie et donc de quitter l'AC Milan où on ne comptait plus sur lui, Youssouf Fofana n'occulte pas le fait que le FC Séville reste une solution de repli après l'échec OL. "Il est exact qu’il y avait des rumeurs et que de nombreuses équipes parlaient de moi, mais dans la vie, tout ce que Dieu fait et décide est bon et positif. Finalement, j’ai eu l’occasion de venir à Séville après l’option de Lyon et je suis sincèrement très heureux que cette opportunité se soit présentée, car compte tenu de ma situation à ce moment-là, c’était parfait. Je ne pouvais pas rêver mieux." Du côté lyonnais, on aurait aimé renforcer l'entrejeu avec l'ancien Monégasque, mais il faudra faire sans.