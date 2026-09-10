Mercato : Zeffane (ex-OL) rebondit au GOAL FC

Ayant effectué toute la préparation estivale avec le club de National 1, Mehdi Zeffane a choisi de s'engager avec le GOAL FC pour la saison. Le latéral droit revient dans la région lyonnaise, lui qui a été formé à l'OL.

La saison a déjà repris depuis quelques journées en National 1, mais il ne faisait toujours pas partie de l'effectif du GOAL FC. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir participé à l'intégralité de la préparation estivale des "GOALois". Néanmoins, Mehdi Zeffane tout comme le club rhodanien s'étaient donnés le temps de la réflexion pour une potentielle aventure commune. La réponse a finalement été positive puisque, comme avancé par nos confrères du Progrès, le latéral droit va faire partie de l'effectif de Pierre Thimonier pour cette saison.

Plus de 200 matchs en professionnel

Une recrue d'expérience de la part d'Enzo Reale, le directeur sportif du club, qui a donc fait marcher son réseau d'ancien joueur de l'OL pour attirer son ancien partenaire de l'Académie. À 34 ans, Mehdi Zeffane restait sur plusieurs mois sans jouer après la fin de son expérience à Mostaganem en D1 algérienne. Ayant convaincu sur le plan physique, l'ancien international des Fennecs devra permettre au GOAL FC d'atteindre ses objectifs, grâce notamment à son expérience acquise en Ligue 1 (OL, Rennes, Clermont) mais aussi sur la scène européenne.