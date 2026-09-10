Avant Paris FC - OL, Duranville de retour à l'entraînement collectif

Absent depuis trois matchs suite à une blessure musculaire, Julien Duranville a fait, comme prévu, son retour à l'entraînement collectif de l'OL. Une bonne nouvelle, à deux jours du déplacement dans la capitale pour affronter le Paris FC.

La semaine dernière, Paulo Fonseca avait tablé sur un retour durant les jours précédents le match entre l'OL et le Paris FC. Si les blessures avaient été sujet à discussion la saison passée, l'entraîneur portugais a vu ses prédictions se réaliser concernant Julien Duranville. Ce jeudi matin, à deux jours du déplacement dans la capitale, l'ailier belge a retrouvé le groupe lyonnais à l'entraînement.

Duranville retrouve ses coéquipiers

Touché musculairement, Julien Duranville avait manqué les trois dernières rencontres de l'Olympique lyonnais. Son absence avait notamment privé Paulo Fonseca d'une solution supplémentaire sur les côtés, alors que le technicien portugais cherche encore à installer ses différentes options offensives. Ce retour à l'entraînement collectif constitue donc une première étape avant la rencontre face au Paris FC. Après plusieurs jours de travail individuel et de récupération, le Belge peut désormais reprendre les séances avec ses partenaires et retrouver progressivement les sensations du terrain.

Une présence dans le groupe reste à déterminer

Le retour de Julien Duranville ne signifie toutefois pas encore qu'il participera à la rencontre de samedi. Le staff devra évaluer son état physique après cette reprise collective avant de décider de sa présence dans le groupe. L'OL se déplacera au stade Jean-Bouin avec l'ambition de poursuivre son bon début de saison. Avec le retour progressif de Duranville, le staff lyonnais récupère en tout cas une solution supplémentaire dans le secteur offensif, à quelques jours du premier déplacement de la saison face au Paris FC.