Avant Paris FC - OL, Duranville de retour à l'entraînement collectif

Absent depuis trois matchs suite à une blessure musculaire, Julien Duranville a fait, comme prévu, son retour à l'entraînement collectif de l'OL. Une bonne nouvelle, à deux jours du déplacement dans la capitale pour affronter le Paris FC.
La semaine dernière, Paulo Fonseca avait tablé sur un retour durant les jours précédents le match entre l'OL et le Paris FC. Si les blessures avaient été sujet à discussion la saison passée, l'entraîneur portugais a vu ses prédictions se réaliser concernant Julien Duranville. Ce jeudi matin, à deux jours du déplacement dans la capitale, l'ailier belge a retrouvé le groupe lyonnais à l'entraînement.
Duranville retrouve ses coéquipiers
Touché musculairement, Julien Duranville avait manqué les trois dernières rencontres de l'Olympique lyonnais. Son absence avait notamment privé Paulo Fonseca d'une solution supplémentaire sur les côtés, alors que le technicien portugais cherche encore à installer ses différentes options offensives. Ce retour à l'entraînement collectif constitue donc une première étape avant la rencontre face au Paris FC. Après plusieurs jours de travail individuel et de récupération, le Belge peut désormais reprendre les séances avec ses partenaires et retrouver progressivement les sensations du terrain.
Une présence dans le groupe reste à déterminer
Le retour de Julien Duranville ne signifie toutefois pas encore qu'il participera à la rencontre de samedi. Le staff devra évaluer son état physique après cette reprise collective avant de décider de sa présence dans le groupe. L'OL se déplacera au stade Jean-Bouin avec l'ambition de poursuivre son bon début de saison. Avec le retour progressif de Duranville, le staff lyonnais récupère en tout cas une solution supplémentaire dans le secteur offensif, à quelques jours du premier déplacement de la saison face au Paris FC.
Le PFC a signé Sinayoko pour 8me. Soit le prix de Duranville. J'espère que le salaire de Sinayoko nous a empêché de nous y intéresser. Il était déjà à plus de 1me à Auxerre, donc au pfc...
Parce que sinon, la comparaison des 2 est terribles. Que ce soit en terme de polyvalence, expérience, de L1 ou internationale, implication, leadership, sinayoko c'est un autre monde.
Bon, après, rien n'empêche Duranville de faire une grosse saison et de me prouver le contraire ! Mais cet été, pour préparer le remplacement de Fofana, y avait vraiment pas photo entre les deux...
Pas le même poste…et je pense que le salaire au PFC est énorme…et je pense aussi que le club a préféré prendre Openda en prêt toute l’année plutôt que miser sur Sinayoko en coupe d’Europe…
Et je suis d’accord avec eux la dessus…
Il nous fallait quand même un titulaire en 9 avec des références au plus haut niveau…