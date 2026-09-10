Elma Juntilla Nelhage prolonge avec OL Lyonnes

Débarquée à l'hiver 2025, Elma Juntilla Nelhage va encore passer quelques saisons à OL Lyonnes. La défenseuse suédoise a prolongé jusqu'en juin 2029 avec le club lyonnais.

Elle avait été une recrue surprise de l'hiver 2025 au même titre que Tarciane. À 21 ans, Elma Juntilla Nelhage avait débarqué à OL Lyonnes pour renforcer l'arrière-garde lyonnaise. Mais, comme la Brésilienne, la Suédoise a du mal à s'imposer réellement dans la rotation, encore même plus que Tarciane. Depuis son arrivée, Nelhage n'a disputé que 18 rencontres toutes compétitions confondues. Néanmoins, le club rhodanien continue de fonder encore de solides espoirs sur la défenseuse puisque cette dernière vient de prolonger son bail jusqu'en juin 2029.

Plusieurs jeunes joueuses prolongées jusqu'en 2029

Elle était en fin de contrat à l'issue de cette saison 2026-2027 et s'inscrit donc dans la durée. Reste maintenant à voir si l'ancienne de BK Häcken, futur adversaire d'OL Lyonnes en Ligue des champions, arrivera à passer le cap pour s'imposer totalement comme une solution viable derrière le duo Engen - Renard. En prolongeant Nelhage, OL Lyonnes s'assure encore la présence d'une jeune joueuse prometteuse pour les saisons à venir, après les prolongations de Wassa Sangare, Julie Swierot et Maïssa Fathallah.