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Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
Romane Rafalski lors d’OL Lyonnes – Dijon (Facebook OL Ang’elles)

Les Bleuettes renversent l’Équateur et prennent la tête de leur groupe

  • par Alban Nivet

    • Menée à deux reprises, l’équipe de France U20 féminine a trouvé les ressources pour s’imposer face à l’Équateur (3-2), mercredi à Sosnowiec. Les Françaises prennent ainsi seules les commandes du groupe C avant la dernière journée.

    L’équipe de France U20 féminine a signé une victoire importante dans sa quête des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Après leur match nul contre la République de Corée du Sud (1-1) lors de leur entrée en lice, les joueuses de Philippe Joly ont cette fois pris le dessus sur l’Équateur (3-2), mercredi à l’Arena de Sosnowiec. La rencontre a pourtant mal commencé pour les Bleuettes. Elles ont concédé l’ouverture du score dès la 10e minute, avant de revenir grâce à Justine Rouquet, qui a transformé un penalty à la 22e. L’Équateur a toutefois repris l’avantage avant la pause, également sur penalty.

    Les Françaises renversent la rencontre

    Au retour des vestiaires, les Tricolores ont rapidement recollé au score. Aude Bizet a profité d’un coup franc de Juliane Denizot pour placer une reprise du gauche à la 48e minute. Dès lors, la France a accentué sa pression et multiplié les situations dans le camp équatorien. Après une première grosse occasion sauvée par la gardienne adverse, les Bleuettes ont obtenu leur récompense en fin de rencontre. À la 87e minute, Landryna Lushimba Bilombi a repris un corner de Graziani au second poteau et donné définitivement l’avantage à la France.

    Malgré deux désavantages au score, les joueuses de Philippe Joly ont donc réussi à renverser la partie. De son côté, Romane Rafalski a une nouvelle fois débuté la rencontre avec les Bleuettes. Titulaire face à l’Équateur, la Lyonnaise a occupé une position offensive aux côtés de Nell Ekwalla. Elle a toutefois quitté la pelouse à la pause, remplacée par Léa Gay

    La France en tête avant le Ghana

    Avec cette victoire, la France compte désormais quatre points et occupe seule la première place du groupe C. L’Équateur et le Ghana suivent avec trois unités, tandis que la Corée du Sud possède un point. Les Bleuettes disputeront leur dernier match de poule samedi 12 septembre à 18 heures contre le Ghana à Sosnowiec. Une rencontre qui permettra aux Françaises de valider définitivement leur qualification pour les huitièmes de finale et, potentiellement, de conserver la première place du groupe en cas de victoire. Le rendez-vous sera à suivre sur La Chaine L’Équipe.

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