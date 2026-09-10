Clinton Mata (OL) heureux papa d'un petit garçon

Ce jeudi matin, Clinton Mata n'était pas présent à l'entraînement de l'OL. Le défenseur ne souffre d'aucune blessure, mais était simplement absent suite à un heureux événement avec la naissance de son premier enfant.

Il avait une bonne excuse pour ne pas être là. Ce jeudi matin, Clinton Mata était le seul absent notable à l'entraînement, à deux jours du déplacement de l'OL au Paris FC. N'ayant pas joué les trois derniers matchs, restant sur le banc, l'Angolais n'a pas de soucis physique. S'il n'était pas présent ce jeudi, la cause est à chercher en dehors des terrains et c'est avant tout pour une bonne nouvelle. À 33 ans, Mata est allé assister sa compagne pour donner naissance à un petit garçon, son premier enfant, ces dernières heures.

Incertitude sur sa participation au Paris FC

Présent aux côtés de sa bien-aimée pour cet heureux événement, le défenseur a logiquement obtenu la permission de ne pas se présenter à l'entraînement du jour. Est-ce que cela remet en cause sa présence pour le déplacement dans la capitale samedi soir (20h45) ? Rien n'est encore arrêté, mais il y a clairement une incertitude quant à sa participation, d'autant plus que Paulo Fonseca a laissé entendre que la charnière Bacher - Niakhaté allait sûrement enchaîner.