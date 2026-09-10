Keito Nakamura : "L'engouement pour l'OL au Japon a vite pris"

Keito Nakamura avec le Japon (Photo by Keita Iijima / The Yomiuri Shimbun via AFP)

Premier joueur japonais de l'histoire de l'OL, Keito Nakamura devrait faire ses débuts contre le Paris FC. Malgré un manque de rythme, l'ailier compte apporter sa pierre à l'édifice.

Cela fait une semaine que vous êtes arrivés à l'OL. Comment s'est passée cette intégration ?

Keito Nakamura : C'était une semaine qui est passée très très vite, la première fois que je suis venu ici j'étais un petit peu tendu, mais tout de suite les coéquipiers ont été très très gentils avec moi, donc ça m'a évidemment détendu, et que ce soit les entraînements, tout s'est vraiment bien passé pendant une semaine.

Vous allez sûrement faire vos débuts au Paris FC. Dans quel état physique êtes-vous ?

C'est vrai que mon dernier match remonte au match contre le Brésil pendant la Coupe du monde. Après je suis rentré en France à Reims et j'ai continué mes entraînements, donc je me prépare physiquement. Physiquement je me sens bien, après je suis un petit peu éloigné des matchs, mais je pense que ça va revenir très vite.

Vous êtes le premier Japonais à porter les couleurs de l'OL. Que représente ce club ?

C'est un honneur d'être le premier Japonais à jouer dans ce club. Depuis mon enfance, je connaissais le club. Quand on parlait des clubs français, on parlait beaucoup de Lyon. Personnellement, j'aimais beaucoup l'époque de Juninho.

Il semblerait qu'il y ait un véritable engouement au Japon depuis votre signature...

C'est vrai que depuis que j'ai signé ici, je reçois plein de messages du Japon. Il y a un engouement très important. C’est un club très particulier et très important. Le fait d’être dans ce club qui fait partie du top 3 français, c’est vraiment du plaisir. J’ai hâte de pouvoir jouer sous ce maillot.