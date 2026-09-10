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Les supporters de l'OL à Auxerre
Les supporters de l’OL à Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Ligue 1 : l'OL finalement sans supporters face au Paris FC ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Alors qu'un déplacement encadré était dans les tuyaux avec près de 250 supporters de l'OL "acceptés" au stade Jean-Bouin, le ministère de l'Intérieur devrait finalement interdire cette présence en parcage, samedi.

    À deux jours du déplacement, la question de la présence de supporters lyonnais dans le parcage du stade Jean-Bouin reste sans réponse. Pourtant, tout portait à croire que la réponse serait positive avec un voyage encadré de cinq bus et donc un peu moins de 300 fans pour encourager l'OL face au Paris FC. Une petite jauge en raison notamment du précédent en Coupe de France il y a cinq ans, mais c'était toujours mieux que rien. Seulement voilà, le ministère de l'Intérieur devrait s'en mêler dans les prochaines heures, comme indiqué par nos confrères du Parisien.

    Antagonismes entre ultras de l'OL et du PSG

    Le ministre Laurent Nuñez devrait en effet interdire toute présence de supporters de l'OL dans l'enceinte parisienne ce samedi à 20h45 pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Un arrêté d’interdiction de déplacement devrait voir le jour dans les prochaines heures. Le match étant classé à hauts risques (4 sur 5) en raison notamment de l'antagonisme entre ultras lyonnais et ceux du PSG, qui joue pourtant du côté de Brest, le ministère de l'Intérieur ne souhaiterait prendre aucun risque, encore plus avec les incidents qui ont pu être notés ces derniers temps du côté de Décines.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      olgoneforever - jeu 10 Sep 26 à 15 h 36

      Junidu36.... Ah bah bravo! Les autorités t'ont lu ce matin et t'ont suivi.
      La sagesse Berrichonne a parlé.
      Enfin comme tu sais je te trouve pas toujours " sage " dans tes propos ...

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