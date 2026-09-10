Une semaine après l'arrivée de Keito Nakamura entre Rhône et Saône et conscient de l'engouement que cela génère au Japon, l'OL a choisi de lancer ses réseaux sociaux dans la langue nippone. Une façon de s'exporter à l'international et pourquoi pas d'attirer des partenaires.

Il n'a pas la reconnaissance internationale d'un Endrick. Pourtant Keito Nakamura est peut-être bien en train de suivre les traces de l'ancien attaquant lyonnais. En l'espace d'une semaine, l'ailier japonais a placé l'OL sur la carte footballistique du Japon. Il n'est pas la plus grande des stars, mais les Japonais ont cette appétence pour suivre leurs exilés. À Reims, le duo Ito - Nakamura était suivi de manière hebdomadaire par des journalistes du pays et l'arrivée entre Rhône et Saône a fait parler au pays du soleil levant. Le principal intéressé a d'ailleurs confirmé "avoir plusieurs messages" depuis qu'il a signé pour trois saisons avec l'OL.

Le Japon, un marché porteur ?

En misant sur Keito Nakamura, la direction lyonnaise a trouvé un remplaçant à Malick Fofana, mais aussi un joueur qui peut lui permettre d'avoir un rayonnement à l'international. Un phénomène qui avait déjà été visible avec Endrick, à une échelle supérieure et sur une durée plus courte. Néanmoins, l'OL a choisi de surfer sur la vague et vient de lancer son compte X en version japonaise. Les vidéos Youtube sont également désormais proposées avec des sous-titres japonais. Le marché japonais pourrait donc avoir ses avantages et pourquoi pas ramener certains partenaires financiers dans le futur, qui sait...