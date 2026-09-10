Invaincu sur ses trois matchs en Ligue 1, l'OL affronte le Paris FC qui affiche le même bilan. Conscient des qualités parisiennes, Paulo Fonseca n'a pas voulu parler de premier gros choc, mais sait que la partie ne sera pas facile.

Deux victoires et un nul, le début de saison de l'OL est plus que correct. Il convient de mettre en avant le nom des adversaires depuis la reprise le 22 août dernier, néanmoins, la formation lyonnaise engrange les points qu'il faut. Ils ne sont d'ailleurs plus très nombreux à être toujours invaincus dans ce début de championnat. Cinq très exactement, dont l'OL et le Paris FC. Cela tombe bien, le club parisien est le prochain adversaire des joueurs de Paulo Fonseca, samedi soir (20h45).

Sur une égalité parfaite sur ces trois premiers matchs, les deux équipes vont s'affronter dans un match qui risque de donner du spectacle. Même si ce n'est pas forcément la première pensée du coach portugais. "Le Paris FC a une façon de jouer claire : je connais bien les intentions de l’entraîneur, ce sont les mêmes qu’il avait à Strasbourg. Son équipe aime avoir le ballon, mais c'est aussi une équipe dangereuse sur contre-attaques. S'ils ne peuvent pas avoir le ballon, ils sont stables et peuvent récupérer vite et contre-attaquer. Je m’attends à un match très tactique", a décrit Fonseca en conférence de presse.

"Une équipe qui va viser les premières places de la Ligue 1"

Restant sur une victoire 3-2 au Vélodrome grâce à un triplé de Lassine Sinayoko, le Paris FC a fait une grosse impression contre l'OM. Ayant recruté avec ambition mais de manière maline, le club parisien continue son projet de compter dans l'élite française, suite au rachat par la famille Arnault et de Red Bull. "Le Paris FC, un gros du championnat ? Je n'ai pas de doute, c'est une équipe des premières places du championnat. Ils n'ont pas de compétition européenne. C'est positif pour le PFC en ce moment, ils ont commencé ce projet avec une nouvelle équipe, un nouvel entraîneur, c'est une des équipes les plus fortes."

De quoi promettre à l'OL un premier choc dans ce saison ? Paulo Fonseca n'a pas souhaité aller jusqu'à là mais cela servira forcément de bonne répétition avant l'entrée en lice en Ligue Europa, mercredi prochain à Anderlecht.