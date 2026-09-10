Après une victoire facile contre Fleury vendredi dernier, OL Lyonnes dispute sa première de la saison au Parc OL. Dans le choc contre le Paris FC, le club espère remplir le stade, à un horaire favorable pour les familles. À deux jours du match, seule la barre des 6 000 billets avait été passée.

C'est le genre de victoire qui envoie tout de suite un message. Vendredi dernier, pour la première journée de Première Ligue, OL Lyonnes n'a pas fait de détails sur la pelouse de Fleury. Une victoire 7-1 avec notamment un triplé de Melchie Dumornay. Après une mise en route tranquille, les Lyonnaises se frottent déjà à un gros morceau, samedi (13h30) au Parc OL. Pour la première de la saison à la maison, les championnes de France retrouvent le Paris FC, devenu leur principal rival depuis deux ans. Un premier gros choc donc et surtout une première à la maison pour les nouvelles recrues que sont Salma Paralluelo et Mala Grohs, puisque Caroline Weir va encore être absente et que Johanna Kaneryd n'en est qu'au début de sa rééducation pour sa rupture du ligament croisé.

Animations, musique et présentation de la nouvelle mascotte

Dans l'interview exclusive pour Olympique-et-Lyonnais, Grohs n'a d'ailleurs pas manqué de souligner son "excitation de jouer dans un si grand et beau stade. Surtout face à un adversaire comme le Paris FC. J'ai hâte de voir l'ambiance". Avec un coup d'envoi donné à 13h30 et qui peut donc favoriser une sortie en famille un samedi comme le souhaitait Vincent Ponsot ces derniers mois, le club avait de l'espoir d'attirer du monde à Décines. À deux jours du choc, il n'y avait pourtant que 6 000 billets édités. Pour les indécis ou tout simplement ceux qui n'étaient pas au courant qu'un match des Fenottes avait lieu ce samedi au Parc OL, il est toujours possible d'acheter des billets.