Paris FC - OL : Duranville et Nakamura prêts, "c'est positif d'avoir tout le groupe"

Pour le déplacement au Paris FC samedi (20h45), Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet. Il reste une incertitude autour de Clinton Mata, mais Julien Duranville et Keito Nakamura postulent bien pour une place.

Paulo Fonseca n'a pas voulu utiliser le mot "choc", mais samedi soir (20h45), l'OL aura sûrement droit à sa première vraie opposition en Ligue 1 contre le Paris FC. Non pas que cela fasse offense à Toulouse, Le Havre et Auxerre, mais les investissements parisiens et les premiers résultats montrent que la formation parisienne a des arguments à revendre. Ce déplacement dans la capitale va donc servir de bonne répétition aux Lyonnais avant de se rendre en Belgique pour l'ouverture de la Ligue Europa. Pour ce premier rendez-vous contre le Paris FC, Paulo Fonseca l'aborde avec l'ensemble de son effectif.

Mata excusé pour sa paternité ?

Julien Duranville et Keito Nakamura postulent pour une place dans le groupe et même plus concernant le Japonais. "Il est prêt, j’aime beaucoup sa semaine de travail, il a très bien travaillé, il est prêt pour jouer. Après, c'est la décision de l’entraîneur pour le match, mais il est prêt. Il est arrivé très bien physiquement, il a fait tous les entraînements très bien." Toutefois, les blessures sont derrière le groupe lyonnais et l'entraîneur se réjouit d'avoir tout son groupe à disposition, même s'il reste une incertitude autour de Clinton Mata, qui est devenu papa tard (ou tôt, suivant comment on se place) dans la nuit de mercredi à jeudi et absent à l'entraînement. "Tout le groupe est prêt pour le match. Avoir tous les joueurs disponibles est positif." Il faudra ainsi faire des choix.