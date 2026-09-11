Soprano donnera un concert au Parc OL en 2027

Dans le cadre de la période estivale généralement réservée aux spectacles et concerts, le Parc OL accueillera l'un des grands noms de la scène musicale française. Le samedi 10 juillet 2027, Soprano débarquera à Décines pour un concert sous la forme d'un gigantesque karaoké géant.

La saison estivale vient à peine de se terminer qu’il faut déjà se plonger dans la suivante. Si le foot a repris ses droits au Parc OL depuis bientôt un mois, le début de l’été avait été rythmé par les concerts. Ils avaient d’ailleurs été bien moins nombreux que les saisons précédentes avec seulement deux dates au programme estival de l’enceinte décinoise.

Les places mises en vente ce vendredi

Y aura-t-il plus de rendez-vous à l’été 2027 ? Quoi qu’il arrive, pour les fans de Soprano, il faut cocher la date du 10 juillet 2027. Le rappeur marseillais a annoncé faire une halte à Décines dans le cadre de sa tournée des stades et invite ses fans au Parc OL pour un concert événement. Ce vendredi, les billets seront mis en vente pour pouvoir assister et participer à un karaoké géant pour se casser la voix sur les meilleurs tubes de Soprano en carrière.