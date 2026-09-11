Actualités
Felix Bacher et Moussa Niakhaté avec l’OL (@AFP)

OL : Felix Bacher - Moussa Niakhaté, les deux font déjà la paire

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Depuis l'arrivée de Felix Bacher, il était écrit qu'ils formeraient la charnière de l'OL cette année. L'Autrichien et Moussa Niakhaté semblent déjà avoir une longueur d'avance sur leurs concurrents.

    Une série s'est brisée vendredi dernier lors de la victoire de l'OL contre Auxerre (3-1). Pour la première fois depuis avril 2025, Felix Bacher n'a pas disputé une rencontre de championnat dans son intégralité. Après une saison parfaite à Estoril en 2025-2026, il avait démarré sur les mêmes bases en Ligue 1 en 2026-2027. Mais il a finalement cédé sa place à Ruben Kluivert à la 86e minute de la 3e journée. Cela n'a pas dû altérer le bonheur de la recrue rhodanienne, qui avait ouvert la marque et fourni une prestation plutôt solide aux côtés de Moussa Niakaté.

    Les deux hommes, qui apprennent encore à se connaître, disputaient seulement leur deuxième affiche ensemble après Le Havre (1-1). Davantage malmenés contre les Normands, ils vont passer un test d'un autre calibre samedi à Jean-Bouin (20h45). Le Paris FC, sans faire injure aux deux précédentes formations citées, a d'autres arguments pour peser sur une charnière centrale. Alors qu'ils ont pour l'instant fait face à des avants-centres isolés, ils devront cette fois-ci affronter, avec leurs coéquipiers, un quatuor dangereux sur tout le front de l'attaque.

    Premier test face à Sinayoko et au PFC

    Avec en particulier un homme à surveiller, Lassine Sinayoko. "C'est un grand joueur qui est en forme et motivé. Mais quand nous préparons un match, on s'attache à le faire sur toute l'équipe adverse, pas sur les individualités. Nous savons que leurs offensifs sont redoutables, comme Sinayoko. Nous avons travaillé une stratégie défensive, a insisté Paulo Fonseca jeudi. Il faudra faire très attention car c'est un adversaire fort en attaque."

    Le PFC proposera une grosse adversité, notamment sur les transitions, ce que n'aime pas trop l'Olympique lyonnais. Nous pourrons ainsi voir s'il a progressé dans ce domaine. Cela passera notamment par la vigilance du duo Felix Bacher - Moussa Niakhaté. "Ils ont très bien joué jusqu'ici. En ce moment, c'est important d'avoir cette stabilité sur la ligne arrière. Ce sont des leaders", a assuré leur entraîneur. Signe qu'il compte sur eux et qu'il entend en faire sa paire titulaire.

    On savait que le Sénégalais était un homme de base du système. L'Autrichien, arrivé à l'intersaison, début août, s'est lui rapidement acclimaté. "Mes premières semaines se sont vraiment très bien passées. C’était une excellente période, avec des gens absolument charmants et un club que je vois comme une institution de très haut niveau. Tout le monde m’a très bien traité, confiait-il la semaine dernière. Au sein de l’équipe, je me suis également senti très bien accueilli, à la fois par l’ensemble du staff. C'est un plaisir jusque-là."

    Deux profils différents à la relance

    En attendant que les deux compères affinent leur complémentarité, Paulo Fonseca a loué le duo, surtout au sujet de la relance. L'un était assez à l'aise sur le jeu court, l'autre n'hésitant pas à voir un peu plus loin. "Moussa a une capacité de prise de décision avec le ballon qui est intéressante pour notre première relance. Felix également. Avec lui, on a gagné sur notre jeu long car il a cette qualité, a décrypté le Portugais. Avec la balle, il est très équilibré, il prend des risques. Il parle beaucoup, il prend des initiatives." Assez sobre, l'ancien d'Estoril amène une certaine sérénité, même si on sent qu'il ne sera pas le plus vif dans les petits espaces et pour se retourner.

    Mais lui a confiance et ne voit pas son possible manque de vitesse comme un problème. "Peut-être que c’est quelque chose que vous n’avez pas encore vu, mais je ne suis finalement pas si lent que cela. Je ne suis donc pas inquiet du tout concernant la défense en profondeur. Je n’ai pas forcément beaucoup à dire là-dessus. Il s’agit simplement de jouer, d’être surtout un bloc assez fort. C’est quelque chose qui est très important chez les défenseurs centraux : anticiper les problèmes. Parfois, il n’est pas forcément nécessaire de faire des courses ou des sprints très importants quand on a le bon positionnement", argumentait le footballeur de 25 ans.

    Kluivert et Mata voués à être remplaçants ?

    Cette charnière est donc partie pour disputer la majorité des confrontations. Ruben Kluivert et Clinton Mata devront prendre leur mal en patience. Un changement de statut pour l'Angolais qui était titulaire l'an passé. Il n'a pas joué les trois dernières rencontres, restant sur le banc à chaque fois. "J'ai parlé avec Clinton, c'est un de nos cadres. Il comprend la situation. C'est quelqu'un qui donne toujours le maximum. Il est important pour nous. Il aura la possibilité de jouer à plusieurs reprises, a rappelé Paulo Fonseca. Felix et Moussa méritent d'enchaîner, mais il est primordial pour le vestiaire. Il n'est pas exclu qu'il se décale à droite si on a besoin."

    Avec l'arrivée de la Ligue Europa, les deux remplaçants devaient gagner un peu de temps de jeu. À eux ensuite de saisir leur chance pour éventuellement concurrencer lors des chocs Felix Bacher et Moussa Niakhaté. Mais aujourd'hui, c'est bien cette doublette qui est installée pour mener l'arrière-garde de l'OL.

    à lire également
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL : Paulo Fonseca demande de la "patience" avec Adil Hamdani
    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - ven 11 Sep 26 à 8 h 29

      Je citais Sanayoko et Pagis ce duo à l'air de fonctionner , tellement bien que Zizou présélectionne ce dernier avec notre ex lyonnais LePaul , l'air du renouveau a sonné en EDF.....
      Coco a toi de jouer , une grosse performance devant les yeux de Zizou et un coup de téléphone , ne coupe pas la Wifi !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL : Paulo Fonseca demande de la "patience" avec Adil Hamdani 08:40
    OL : Felix Bacher - Moussa Niakhaté, les deux font déjà la paire 08:00
    Soprano, célèbre rappeur français
    Soprano donnera un concert au Parc OL en 2027 07:30
    Julien Duranville (OL) face à Hector Bellerin (Real Betis)
    Paris FC - OL : Duranville et Nakamura prêts, "c'est positif d'avoir tout le groupe" 10/09/26
    Salma Paralluelo lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
    OL Lyonnes veut du monde à Décines contre le Paris FC samedi (13h30) 10/09/26
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Fonseca et l'OL s'attendent à "un match très tactique" contre le Paris FC 10/09/26
    Keito Nakamura avec le Japon lors de la Coupe du monde 2026
    L'OL surfe sur la vague Nakamura et lance ses réseaux sociaux en japonais 10/09/26
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Ligue 1 : l'OL finalement sans supporters face au Paris FC ? 10/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Keito Nakamura avec le Japon
    Keito Nakamura : "L'engouement pour l'OL au Japon a vite pris" 10/09/26
    Clinton Mata lors de Real Betis - OL
    Clinton Mata (OL) heureux papa d'un petit garçon 10/09/26
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Les Bleuettes renversent l’Équateur et prennent la tête de leur groupe 10/09/26
    Elma Juntilla Nelhage a prolongé jusqu'en juin 2029 avec OL Lyonnes
    Elma Juntilla Nelhage prolonge avec OL Lyonnes 10/09/26
    Julien Duranville lors d'OL - Servette FC
    Avant Paris FC - OL, Duranville de retour à l'entraînement collectif 10/09/26
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Anderlecht - OL : premier déplacement européen ouvert pour les supporters 10/09/26
    Mehdi Zeffane avec Maxime Gonalons à l'échauffement à Clermont
    Mercato : Zeffane (ex-OL) rebondit au GOAL FC 10/09/26
    Youssouf Fofana, milieu de l'AC Milan
    Mercato : Fofana revient sur son transfert avorté à l'OL 10/09/26
    Nabil Fekir
    Contre Cristiano Ronaldo, Fekir refait le coup de son coup-franc lors d'OL - PSG de 2018 10/09/26
    Tyler Morton lors de Paris FC - OL
    Paris FC - OL : déplacement autorisé mais encadré pour les supporters lyonnais 10/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut