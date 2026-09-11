OL : Paulo Fonseca demande de la "patience" avec Adil Hamdani

De retour à l'entraînement avec le groupe professionnel, Adil Hamdani évolue pour l'instant en réserve. Paulo Fonseca réclame de la patience pour le jeune ailier de 17 ans.

Une promesse, mais jusqu'où ira-t-il ? À 17 ans, Adil Hamdani a tout pour réussir une belle carrière. Ses apparitions chez les professionnels en 2025-2026 ont suscité de l'intérêt (sept rencontres, une passe décisive). Cet été, il a aussi eu du temps de jeu lors de la préparation. Mais depuis, plus rien. Il était d'ailleurs laissé en réserve, où il était titulaire lors des deux premières journées en National 2. Il était aussi question de son contrat, alors qu'il est lié à l'OL pour un an encore avec un bail aspirant.

"On croit en lui, mais nous avons beaucoup de monde dans l'effectif"

Ce sera l'enjeu des prochaines semaines/mois à son sujet. Prolongera-t-il avec son club formateur qu'il a rejoint voilà quatre ans, ou ira-t-il voir ailleurs ? En attendant d'avoir la réponse, il était de retour dans le groupe à l'entraînement jeudi. Un signal positif ? "C'est un joueur talentueux. On croit beaucoup en lui. C'est important qu'il soit avec nous, mais nous avons beaucoup de monde dans l'effectif, rappelait Paulo Fonseca. Il doit travailler et attendre le bon moment pour jouer. Nous avons énormément de matchs, et je suis sûr qu'il aura des opportunités pour montrer ses qualités."

Ce week-end, l'ailier gauche devrait affronter Thonon Évian (samedi) plutôt que de voyager à Paris pour la Ligue 1. Avec la reprise de Julien Duranville et les possibles débuts de Keito Nakamura, la concurrence est rude pour le Parisien de naissance. "On patientera un peu plus pour voir Adil", a glissé du bout des lèvres son entraîneur. Les places valent très cher en attaque cette saison.