Actualités
Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
Les U17 de l’OL contre Saint-Priest (crédit David Hernandez)

OL académie : le programme du week-end

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Un week-end presque complet pour l'Académie. Plusieurs équipes seront sur le front samedi et dimanche, avec notamment la réserve d'OL Lyonnes qui entame son championnat.

    Ça jouera de partout ce week-end sur les pelouses de Meyzieu. Les vacances sont terminées depuis bien longtemps, mais une formation devait encore reprendre son championnat. La réserve d'OL Lyonnes retrouvera la D3 dimanche pour la première journée. Elle recevra le Puy-en-Velay, une semaine après son succès contre son homologue de l'AS Roma (4-2). Auparavant, elle avait affronté bon nombre d'équipes de Seconde Ligue lors de sa préparation. Début des choses sérieuses le 13 septembre à 15 heures pour l'effectif de Julien Perney.

    Les U19 veulent lancer, enfin, leur saison

    Au même moment, les U19, après leur victoire 4-1 contre Strasbourg, se déplaceront à Dijon. Objectif, engranger des points dans la course à la phase élite, et surtout, poursuivre la montée en puissance pour ce groupe qui doit défendre le titre obtenu au printemps dernier par ses devancières. Leurs confrères de l'OL, eux, visent un premier succès dans l'exercice après deux défaites et un nul. Ils accueillent Auxerre, également mal en point (un nul et deux revers). Il serait temps de se lancer messieurs.

    Les U17 joueront un peu plus tôt. À 11 heures dimanche, les protégés de Florent Balmont feront le déplacement en Alsace pour affronter les Strasbourgeois. Repartis sur de bonnes bases après leur victoire contre le FC Chalonnais (2-0), les Gones aimeraient coller au peloton de tête en championnat. Ce seront les premiers à entrer en lice car la réserve masculine sera au repos ce week-end, 3e tour de Coupe de France oblige pour les clubs de N2.

    Le programme de l'Académie

    • Strasbourg - OL U17 dimanche à 11 heures (championnat)
    • OL U19 - Auxerre dimanche à 15 heures (championnat)
    • Dijon - OLL U19 dimanche à 15 heures (championnat)
    • OLL 2 - Puy-en-Velay dimanche à 15 heures (D3)
    à lire également
    Mercato : l'OL recrute un autre défenseur pour sa réserve
    1 commentaire
    1. s.k
      s.k - ven 11 Sep 26 à 9 h 49

      « Mon fils, 17 ans aujourd’hui, est né à Lyon, il est fan de l’OL, il est métis. Plusieurs fois, il m’a demandé d’aller suivre un match en tribune. Et je lui ai dit non, naturellement. Ce n’est pas normal que je refuse qu’il aille en tribune parce que j’ai peur des actes racistes à son encontre, juste parce qu’il est métis », témopigne Sidney Gouvou. Et ce dernier de préciser que de son côté, il avait également ressenti tout cela à titre personnel : « Je fais pas mal de déplacements européens. Et je vois les regards de certains supporters quand ils me croisent dans l’aéroport ou près du stade, des mecs cagoulés, habillés tout en noir, qui me regardent de travers. Je ne demande rien, mais je pense être une figure emblématique dans mon club, et ça me choque. »

      Continuez à fermer les yeux
      Ces animaux ces laches n’ont pas leur place au stade

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Sidney Govou avec l'OL Légendes
    Les mots forts de Sidney Govou sur le racisme autour de l'OL 10:10
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL académie : le programme du week-end 09:25
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL : Paulo Fonseca demande de la "patience" avec Adil Hamdani 08:40
    OL : Felix Bacher - Moussa Niakhaté, les deux font déjà la paire 08:00
    Soprano, célèbre rappeur français
    Soprano donnera un concert au Parc OL en 2027 07:30
    Julien Duranville (OL) face à Hector Bellerin (Real Betis)
    Paris FC - OL : Duranville et Nakamura prêts, "c'est positif d'avoir tout le groupe" 10/09/26
    Salma Paralluelo lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
    OL Lyonnes veut du monde à Décines contre le Paris FC samedi (13h30) 10/09/26
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Fonseca et l'OL s'attendent à "un match très tactique" contre le Paris FC 10/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Keito Nakamura avec le Japon lors de la Coupe du monde 2026
    L'OL surfe sur la vague Nakamura et lance ses réseaux sociaux en japonais 10/09/26
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Ligue 1 : l'OL finalement sans supporters face au Paris FC ? 10/09/26
    Keito Nakamura avec le Japon
    Keito Nakamura : "L'engouement pour l'OL au Japon a vite pris" 10/09/26
    Clinton Mata lors de Real Betis - OL
    Clinton Mata (OL) heureux papa d'un petit garçon 10/09/26
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Les Bleuettes renversent l’Équateur et prennent la tête de leur groupe 10/09/26
    Elma Juntilla Nelhage a prolongé jusqu'en juin 2029 avec OL Lyonnes
    Elma Juntilla Nelhage prolonge avec OL Lyonnes 10/09/26
    Julien Duranville lors d'OL - Servette FC
    Avant Paris FC - OL, Duranville de retour à l'entraînement collectif 10/09/26
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Anderlecht - OL : premier déplacement européen ouvert pour les supporters 10/09/26
    Mehdi Zeffane avec Maxime Gonalons à l'échauffement à Clermont
    Mercato : Zeffane (ex-OL) rebondit au GOAL FC 10/09/26
    Youssouf Fofana, milieu de l'AC Milan
    Mercato : Fofana revient sur son transfert avorté à l'OL 10/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut