OL académie : le programme du week-end

Un week-end presque complet pour l'Académie. Plusieurs équipes seront sur le front samedi et dimanche, avec notamment la réserve d'OL Lyonnes qui entame son championnat.
Ça jouera de partout ce week-end sur les pelouses de Meyzieu. Les vacances sont terminées depuis bien longtemps, mais une formation devait encore reprendre son championnat. La réserve d'OL Lyonnes retrouvera la D3 dimanche pour la première journée. Elle recevra le Puy-en-Velay, une semaine après son succès contre son homologue de l'AS Roma (4-2). Auparavant, elle avait affronté bon nombre d'équipes de Seconde Ligue lors de sa préparation. Début des choses sérieuses le 13 septembre à 15 heures pour l'effectif de Julien Perney.
Les U19 veulent lancer, enfin, leur saison
Au même moment, les U19, après leur victoire 4-1 contre Strasbourg, se déplaceront à Dijon. Objectif, engranger des points dans la course à la phase élite, et surtout, poursuivre la montée en puissance pour ce groupe qui doit défendre le titre obtenu au printemps dernier par ses devancières. Leurs confrères de l'OL, eux, visent un premier succès dans l'exercice après deux défaites et un nul. Ils accueillent Auxerre, également mal en point (un nul et deux revers). Il serait temps de se lancer messieurs.
Les U17 joueront un peu plus tôt. À 11 heures dimanche, les protégés de Florent Balmont feront le déplacement en Alsace pour affronter les Strasbourgeois. Repartis sur de bonnes bases après leur victoire contre le FC Chalonnais (2-0), les Gones aimeraient coller au peloton de tête en championnat. Ce seront les premiers à entrer en lice car la réserve masculine sera au repos ce week-end, 3e tour de Coupe de France oblige pour les clubs de N2.
Le programme de l'Académie
- Strasbourg - OL U17 dimanche à 11 heures (championnat)
- OL U19 - Auxerre dimanche à 15 heures (championnat)
- Dijon - OLL U19 dimanche à 15 heures (championnat)
- OLL 2 - Puy-en-Velay dimanche à 15 heures (D3)
« Mon fils, 17 ans aujourd’hui, est né à Lyon, il est fan de l’OL, il est métis. Plusieurs fois, il m’a demandé d’aller suivre un match en tribune. Et je lui ai dit non, naturellement. Ce n’est pas normal que je refuse qu’il aille en tribune parce que j’ai peur des actes racistes à son encontre, juste parce qu’il est métis », témopigne Sidney Gouvou. Et ce dernier de préciser que de son côté, il avait également ressenti tout cela à titre personnel : « Je fais pas mal de déplacements européens. Et je vois les regards de certains supporters quand ils me croisent dans l’aéroport ou près du stade, des mecs cagoulés, habillés tout en noir, qui me regardent de travers. Je ne demande rien, mais je pense être une figure emblématique dans mon club, et ça me choque. »
Continuez à fermer les yeux
Ces animaux ces laches n’ont pas leur place au stade