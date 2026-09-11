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Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
Moussa Niakhaté lors de Paris FC – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Paris FC - OL : Jean-Bouin, une citadelle difficilement prenable

  • par Gwendal Chabas

    • Depuis mars 2026, une seule équipe est venue gagner à Jean-Bouin. Ce sera l'objectif de l'OL samedi dans l'antre du Paris FC.

    Fini le statut de promu qui essaie de se maintenir dans l'élite. Aujourd'hui, le Paris FC devrait être une des formations capables d'animer le haut de tableau en Ligue 1. D'ailleurs, Paulo Fonseca l'a bien dit, il s'attend à un duel "très tactique" contre un adversaire qui "aime avoir le ballon, mais est aussi dangereux sur contre-attaques." Les Franciliens réussissent une bonne entame de saison avec sept unités, comme l'OL. Une belle confrontation en perspective donc ce samedi à Jean-Bouin.

    Suivre l'exemple lillois

    Pour ramener trois points, et donc confirmer leurs précédents résultats en Ligue 1, les Lyonnais devront réussir une grande performance. En tout cas faire mieux que six des sept dernières écuries qui ont défié le PFC sur ses terres. En effet, il a gagné six de ses sept dernières réceptions depuis mars 2026. Notamment des succès de prestige contre Monaco (4-1) et le Paris Saint-Germain (2-1) à la fin du précédent exercice. Seul Lille est parvenu à l'emporter, 1-0, en avril.

    Fin août, Lassine Sinayoko et ses coéquipiers ont balayé Nice (3-0) pour leur première affiche à domicile. On se souvient qu'en octobre 2025, les Rhodaniens avaient longtemps cru arracher la victoire. Largement devant (0-3), les coéquipiers de Corentin Tolisso ont été rejoints dans une fin de match rendue folle par les deux cartons rouges - Abner et De Smet - de chaque côté. Quel scénario nous proposeront les acteurs pour cette quatrième journée ? Rendez-vous à 20h45 samedi.

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