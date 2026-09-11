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Supporters de l'OL
Supporters de l’OL (PACHOUD / AFP)

Paris FC - OL : les supporters lyonnais finalement bien présents à Jean-Bouin

  • par Gwendal Chabas

    • Alors qu'il était question d'un possible arrêté ministériel pour interdire la présence des supporters lyonnais à Jean-Bouin samedi, ce ne sera finalement pas le cas. L'OL sera encouragé par ses fans contre le Paris FC.

    Près de 250 supporters lyonnais pourront chanter leur amour pour le club samedi à Jean-Bouin. Mercredi, il était acté que cinq cars feraient le déplacement de Lyon à Paris pour assister au duel entre l'OL et le PFC. Un voyage encadré, mais tout de même autorisé, ce qui était déjà un pas dans la bonne direction après les incidents d'il y a cinq ans en Coupe de France. Sachant que l'antagonisme entre certains fans rhodaniens et du PSG pouvait également peser dans la balance.

    Pas d'interdiction de déplacement

    Tout était calé pour que la rencontre soit donc vivante dans les tribunes avec un parcage visiteurs un peu garni. Puis, jeudi, nos confrères du Parisien et de L'Équipe ont expliqué que les autorités prévoyaient de faire machine arrière. Il était alors envisagé que le ministère de l'Intérieur prenne un arrêté afin d'interdire la venue des Lyonnais.

    Quelques heures plus tard, nouveau retournement de situation. D'après L'Équipe, le document fatidique ne paraîtra pas. Les Rhodaniens seront donc autorisés à se déplacer, mais avec certaines restrictions, dans l'enceinte francilienne. Coup d'envoi du match à 20h45.

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