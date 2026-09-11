L'OL comptera sur sa recrue, Keito Nakamura, face au Paris FC samedi (20h45). En revanche, Julien Duranville et Rémi Himbert sont hors du groupe.

Joli test ce samedi pour l'OL. Après deux victoires et un nul en trois journées de championnat, les hommes de Paulo Fonseca se rendent à Jean-Bouin pour défier le Paris FC (20h45). Une affiche très attendue entre deux formations invaincues. L'occasion de découvrir la dernière recrue lyonnaise, Keito Nakamura. Le Japonais est dans le groupe qui fera le voyage dans la capitale. Clinton Mata, devenu papa en milieu de semaine, fera lui aussi le déplacement.

Himbert victime de la concurrence

Au contraire de Julien Duranville. Revenu à l'entraînement collectif cette semaine, le Belge n'est pas de la partie. On notera par ailleurs que la présence de Keito Nakamura pousse Rémi Himbert hors de l'effectif pour ce week-end. Le jeune attaquant est victime de la concurrence, comme Steeve Kango, Mohamed Ouedraogo, Noham Kamara ou encore Adil Hamdani. Chez les gardiens, Lassine Diarra récupère la place de numéro 3 des gants de Justin Bengui.

Le groupe de l'OL : Descamps, Greif, Diarra - Tagliafico, Athekame, Abner, Kluivert, Niakhaté, Bacher, Mata - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Morton, Merah, Nartey - Nuamah, Sulc, Nakamura, Openda, Boudache