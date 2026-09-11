Nouveau contrat pour Elma Nelhage. La Suédoise a paraphé jeudi sa prolongation avec OL Lyonnes. La voilà désormais liée au club jusqu'en 2029.

C'est peut-être la saison de l'éclosion à OL Lyonnes pour Elma Nelhage. Arrivée en janvier 2025, elle avait pris part à seulement quatre rencontres sur la deuxième partie de l'exercice. En 2025-2026, c'était un peu mieux (14 apparitions). Pour 2026-2027, on peut s'attendre à voir encore davantage la défenseure centrale, qui a signé un nouveau contrat jusqu'en 2029 avec les championnes de France en titre.

Il ne tient qu'à elle de passer le cap pour concurrencer le duo Ingrid Engen - Wendie Renard qui était titulaire l'an dernier. Si Jonatan Giráldez poursuit avec son 3-5-2, cela lui donnera une chance supplémentaire d'intégrer le 11. D'ailleurs elle a commencé dans la charnière à trois face à Fleury le week-end passé (1-7). Le Progrès indique néanmoins qu'elle s'est entraînée en salle ce vendredi, à la veille du choc face au Paris FC (13h30).

"J'ai le sentiment que cela m'a permis de grandir en tant que personne"

Avant ce premier rendez-vous important, la Suédoise a évoqué ce bail qui s'étire désormais sur trois ans. "Je suis contente de prolonger ici car c'est un club avec une grande histoire et avec de l'ambition. L'équipe est compétitive, elle a toujours l'objectif de gagner, et j'aime cette mentalité. Mon rêve serait de tout remporter avec elle. Cela fait un an et demi que je suis là, et j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris depuis mon arrivée, a-t-elle confié au média d'OL Lyonnes. C'était une grande étape, avec une culture et un football différents. J'ai le sentiment que cela m'a permis de grandir en tant que personne."

À 23 ans, c'est le moment pour l'ancienne footballeuse du BK Häcken de montrer qu'elle incarne la relève derrière. "Je pense que la manière dont le coach et le staff veulent jouer au football est très séduisante. Ils souhaitent avoir la possession, et on travaille beaucoup à l'entraînement en ce sens, a-t-elle expliqué. Ils veulent toujours que l'on progresse, et on essaie de le faire après chaque match, peu importe le résultat."