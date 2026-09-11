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Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
Les joueuse de l’OL Lyonnes à l’échauffement

Moment de partage entre XV de France féminin et OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • À la veille de la réception du Paris FC, OL Lyonnes a partagé un moment à l'entraînement avec le XV de France féminin ce vendredi. Les rugbywomen joueront à Gerland samedi.

    Du ballon rond à la balle ovale. En amont de l'entraînement de veille de match contre le Paris FC, OL Lyonnes a reçu des invités de marque. Le sélectionneur de l'équipe de France féminine de rugby, François Ratier, est venu à la rencontre du groupe de Jonatan Giráldez. Comme le rapporte Le Progrès, il était accompagné de cinq joueuses - Émilie Boulard, Amalia Bazola, Maïlys Mailagi, Lou Roboam et Mouna Touré. Une opération possible car le XV jouera à Lyon ce 12 septembre.

    Wendie Renard pas encore prête

    Les Françaises reçoivent, à Gerland, la Nouvelle-Zélande. Une première historique pour les rugbywomen dans l'ancien stade de l'OL. Coup d'envoi à 17h45. Quelques heures plus tôt, les Rhodaniennes auront défié le PFC (13h30) pour la deuxième journée de D1. Pour cette affiche entre les deux derniers finalistes du championnat, les Lyonnaises devraient se passer encore une fois de Wendie Renard. La capitaine s'est entraînée à part, tout comme Elma Nelhage, Caroline Weir, Teagan Micah et Giovanna Waksman.

    En revanche, Tabitha Chawinga et Liana Joseph étaient bien présentes. Retrouveront-elles une place dans l'effectif pour le choc de ce week-end ? Réponse ce vendredi en fin d'après-midi.

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