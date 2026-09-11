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Keito Nakamura, milieu du Japon et de Linz
Keito Nakamura, milieu du Japon et de Linz (Photo by JIJI Press / AFP)

OL : Keito Nakamura, un profil "différent" des autres ailiers

  • par Gwendal Chabas

    • Keito Nakamura pourrait faire ses débuts avec l'OL samedi contre le Paris FC (20h45). Pour Paulo Fonseca, le Japonais apportera de la diversité offensive par rapport aux autres ailiers à sa disposition.

    Pour voir les premiers de Keito Nakamura à l'OL, il faudra peut-être se brancher samedi soir devant la rencontre face au Paris FC (20h45). En effet, il devrait figurer dans le groupe rhodanien qui se rendra dans la capitale ce week-end. Avec Julien Duranville, ce sont deux solutions supplémentaires à gauche de l'attaque pour Paulo Fonseca. Jeudi, l'entraîneur a logiquement été interrogé sur l'apport et le profil du Japonais.

    "Proche du but, il prend les bonnes décisions, a une bonne finition"

    Le Lusitanien attend de lui qu'il amène d'autres qualités par rapport aux offensifs de couloir. "Nos ailiers sont des joueurs d'initiatives individuelles. Keito est plus collectif, plus associatif, explique-t-il. Proche du but, il prend les bonnes décisions, a une bonne finition. Il est différent des autres attaquants de côté de ce point de vue." C'est vrai que l'ancien Rémois, auteur de 30 réalisations et de 7 passes décisives avec les Champenois (en 97 apparitions), prend moins la profondeur qu'un Ernest Nuamah. Il est davantage décrit comme un meneur excentré finalement.

    Même s'il n'a pas joué depuis le Mondial cet été, il est en mesure de disputer quelques minutes lors de la quatrième journée de Ligue 1. "Il est prêt à jouer. J'ai aimé sa semaine d'entraînement. Après, ce sera ma décision pour la rencontre. Physiquement, il est arrivé en forme, assure Paulo Fonseca. Il aura naturellement besoin de temps pour se créer des automatismes avec ses coéquipiers et comprendre notre système de jeu. Je lui en ai déjà parlé."

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