Trois forfaits et un retour pour le Paris FC contre l'OL

Les joueurs majeurs du Paris FC seront là pour le match contre l'OL samedi (20h45). Malgré tout, le groupe ne sera pas au complet, avec trois forfaits, même si Jonathan Ikoné est de retour.

Confrontation entre invaincus samedi à Jean-Bouin. À 20h45, le Paris FC, deuxième de Ligue 1, reçoit l'OL, troisième. Et celle qui gagnera la partie de ce week-end marquera déjà de beaux points, même si le championnat sera encore long. Pour cette affiche, Paulo Fonseca dispose d'un groupe complet, avec éventuellement le cas Clinton Mata à trancher. Le défenseur était néanmoins à l'entraînement ce vendredi. Liam Rosenior, lui, a tous ses hommes forts, mais doit vivre avec trois forfaits et un retour.

Le Paris FC a des armes offensives

Ce vendredi, l'entraîneur parisien a indiqué qu'il retrouvait Jonathan Ikoné. Touché à l'ischio depuis le début de l'exercice, l'ailier n'a pas encore pris part à une seule rencontre officielle. Mais il sera présent pour le duel face au Lyonnais. Cependant, Thibaut de Smet, Emmanuel Mbemba et Otavio sont eux toujours à l'infirmerie. En revanche, il n'a pas été fait mention de Nhoa Sangui. L'arrière gauche est sur le flanc pour des pépins musculaires.

Cela n'empêchera pas les Franciliens d'aligner une équipe solide, avec notamment un quatuor offensif comprenant Lassine Sinayoko, Pablo Pagis, Ilan Kebbal et Luca Koleosho. Des offensifs qui ont fait mal à Marseille la semaine passée (2-3).