OL académie : un match amical pour la réserve face à Grenoble

Pas de championnat ce week-end pour la réserve de l'OL. Mais elle affrontera son homologue de Grenoble lors d'un match amical.

C'est un week-end de Coupe de France pour les clubs de National 2. Les formations du cinquième échelon national entrent en lice au 3e tour de cette compétition historique. Ce qui veut dire que le championnat est sur pause pour les équipes des réserves professionnelles. À l'image de la réserve de l'Olympique lyonnais, qui a démarré par deux 0-0 contre Bourgoin et Feurs. Pour ne pas perdre la main, et même améliorer les automatismes du groupe qui en a besoin, le staff a programmé une confrontation amicale face à Grenoble.

Manny Allegret retrouve l'OL

Son homologue venue de l'Isère se rend au GOLTC ce vendredi, précise Borgia_OL, bien au fait de l'académie. Le coup d'envoi de la partie sera donné à 18 heures. La rencontre se jouera à huis clos. Un test intéressant contre des Grenoblois qui ont entamé leur championnat de Régional 1 fin août. Ils comptent jusqu'à présent quatre points, après une victoire et un nul pour lancer la saison. Ce sera l'occasion pour Manny Allegret, déjà buteur trois fois avec le GF38, de retrouver son ancien club (de 2019 à 2024). Le milieu offensif a rejoint les Isérois en juin dernier.