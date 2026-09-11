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Clinton Mata (OL) face au Servette FC (@OetL)

OL : Clinton Mata à l'entraînement ce vendredi

  • par Gwendal Chabas

    • Absent jeudi, le néo-papa Clinton Mata était présent pour la séance de ce vendredi. Reste à voir s'il sera convoqué pour le match du week-end chez le Paris FC.

    Il était le seul absent notable de l'entraînement jeudi. Mais Clinton Mata avait une bonne raison de ne pas se trouver au GOLTC en milieu de semaine. Le défenseur est devenu papa pour la première fois tard (ou tôt, suivant comment on se place) dans la nuit de mercredi à jeudi. Il était donc assez logiquement exempté de la séance du 10 septembre. Mais ce vendredi, il avait repris ses habitudes avec ses coéquipiers.

    Bacher et Niakhaté titulaires dans l'axe

    Est-ce que cela signifie qu'il sera convié pour le voyage à Paris ce week-end ? Paulo Fonseca a des ressources derrière s'il faut se passer des services de l'Angolais. Surtout que dans l'axe, nous retrouverons le duo Felix Bacher - Moussa Niakhaté titulaire chez le PFC. Réponse à 19 heures ce vendredi avec l'annonce de l'effectif qui fera le déplacement.

    Rappelons que le coach portugais dispose de l'ensemble de son groupe pour cette rencontre de la quatrième journée de Ligue 1. Une première qui signifie qu'il aura des choix à faire, avant même de composer son 11 de départ.

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