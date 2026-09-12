Contre le Paris FC, Šulc (OL) arborera un patch spécial

Ce samedi soir, l'OL affronte le Paris FC dans un "choc" de la quatrième journée de Ligue 1. Pavel Šulc devrait être titulaire et arborera un patch spécial. Celui de l'actuel meilleur passeur du championnat après trois journées.

Un premier test pour peut-être vraiment en savoir plus sur l'état de l'OL dans ce début de saison. Il a certes commencé depuis un moment avec les tours de qualification de Ligue des champions, mais Paulo Fonseca ne peut compter sur un effectif fixe que depuis une dizaine de jours. Et sans faire injure à l'AJ Auxerre, le 4-4-2 losange mis en place vendredi dernier aura avant tout le Paris FC comme révélateur s'il vient à être de nouveau utilisé ce samedi soir (20h45) au stade Jean-Bouin. S'il est reconduit, cela devrait permettre à Pavel Šulc d'enchainer une nouvelle titularisation dans ce début de championnat.

À égalité avec Golovin, Ruiz, Thomasson, Giroud et Nanasi

Quand bien même il s'assiérait sur le banc en début de match, le Tchèque portera un maillot différent de celui de ses coéquipiers. En effet, comme la LFP l'a instauré depuis la saison passée, le meilleur buteur et le meilleur passeur de Ligue 1 ont le droit à un patch spécial à chaque journée. Pour ce quatrième week-end de compétition en France, Sulc a les "honneurs" d'être le meilleur passeur du championnat avec deux offrandes en trois matchs en seulement 105 minutes de jeu. De quoi avoir un "P" doré au milieu de son maillot.