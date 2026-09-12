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Wendie Renard à l'échauffement avant FC Barcelone - OL Lyonnes
Wendie Renard à l’échauffement avant FC Barcelone – OL Lyonnes. (Photo by Jonathan Nackstrand / AFP)

OL Lyonnes - Paris FC : toujours pas de Renard ni Weir

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Deuxième journée de D1 pour OL Lyonnes, qui reçoit le Paris FC samedi (13h30). Pour ce choc, les Lyonnaises feront toujours sans Wendie Renard ni Caroline Weir, toujours blessées.

    Il y a quatre mois, OL Lyonnes et le Paris FC se disputaient la couronne nationale au Parc OL en finale des play-offs de Première Ligue. Cela avait été sans appel en faveur des Lyonnaises, sacrées une 19e fois dans leur histoire. Ce samedi (13h30), les deux équipes se retrouvent de nouveau à Décines, pour un enjeu bien moindre si l'on peut dire. OL Lyonnes - Paris FC reste l'une des affiches du championnat, mais le format imposé depuis quelques années enlève quand même un brin de saveur. Néanmoins, Jonatan Giráldez et ses joueuses voudront envoyer rapidement un message avec une deuxième victoire en deux journées.

    Chawinga va encore patienter

    Face aux rivales parisiennes, l'entraîneur lyonnais ne pourra toujours pas compter sur Wendie Renard ni Caroline Weir. Les deux joueuses sont en soins et font partie des absentes du week-end, au même titre que Tabitha Chawinga ou encore Elma Juntilla Nelhage. Cependant, OL Lyonnes dispose d'un effectif fourni et Giraldez a convoqué 20 joueuses.

    Le groupe d'OL Lyonnes : Endler, Grohs (g), Lawrence, Tarciane, Engen, Sangaré, Bacha, Fathallah, Egurrola, Shrader, Swierot, Benyahia, Yohannes, Dumornay, Ouazar, Becho, Paralluelo, Brand, Hegerberg, Katoto

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - sam 12 Sep 26 à 8 h 04

      Bof, Fonseca ne compte pas lui aussi sur Akouokou , donc qu'elle se soigne le plus longtemps possible , les coéquipières feront le job.
      Weir par contre c'est ennuyeux , elle courre beaucoup, est un électron libre au même titre que Melchie , quand à Liana elle doit avoir faim sur cette reprise mais sans doute le manque de rythme ne va que lui donner que quelques minutes..
      Un petit coucou à Rodolpheruban pour son copié-collé , il comprendra....

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