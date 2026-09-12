Malgré la domination d'OL Lyonnes sur leurs adversaires en championnat, Jonatan Giráldez refuse que son équipe se contente d’enchaîner les larges victoires. L’entraîneur lyonnais insiste sur la nécessité de maintenir un haut niveau d’exigence et de chercher constamment à progresser.

OL Lyonnes a beau largement dominer leurs adversaires, Jonatan Giráldez souhaite conserver une exigence maximale. Pour le technicien espagnol, les résultats et le nombre de buts inscrits ne suffisent pas à mesurer la progression de son équipe. « Parce que le plus important, comme je l'ai dit avant, c'est de s’améliorer chaque semaine », rappelle-t-il. L’entraîneur lyonnais veut notamment voir son groupe conserver le niveau affiché lors des dernières rencontres, et ce pendant l’intégralité des matchs.

Cette exigence doit se traduire dans tous les secteurs du jeu. Giráldez attend ainsi de ses joueuses qu’elles continuent à se montrer offensives, en cherchant à « marquer beaucoup de buts » et à « créer beaucoup d'opportunités », tout en affichant une solidité maximale dans leur propre moitié de terrain.

« Il y a toujours beaucoup de choses qu'on peut faire mieux »

Même lorsque l’écart avec l’adversaire semble important, le coach d'OL Lyonnes considère donc que son équipe peut encore progresser. « Il y a toujours beaucoup de choses qu'on peut faire mieux comme équipe, collectivement », souligne-t-il. Au-delà du collectif, cette recherche de progression concerne également chaque joueuse. Jonatan Giráldez souhaite que la concurrence interne pousse chacune d’entre elles à profiter des séances pour progresser individuellement, avec l’objectif de proposer ensuite le meilleur niveau possible au service du groupe. Pour lui, cette dynamique doit accompagner les Lyonnaises tout au long de la saison. « Le chemin de l'amélioration, le chemin de la compétitivité », résume-t-il, en insistant sur la nécessité de ne jamais relâcher les efforts malgré les résultats déjà obtenus.