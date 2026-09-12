Invaincu sur ses trois premières rencontres de Ligue 1, l'OL se déplace sur la pelouse du Paris FC qui fait office de nouveau riche dans le championnat. Sur le même bilan que les Lyonnais, le club parisien représente un premier test avant l'entrée en Ligue Europa puis la réception de Rennes, nouveau leader provisoire.

Il y a dix mois, cela avait donné lieu à un spectacle dont la Ligue 1 raffole. Le déplacement lyonnais au Paris FC n'est pas forcément source de bons souvenirs pour le club septuple champion de France. En plus des heurts d'il y a cinq ans, l'OL se souvient encore de ce nul frustrant concédé au stade Jean-Bouin en novembre 2025. À l'époque, les joueurs de Paulo Fonseca avaient regretté ce scénario improbable de mener 3-0 à l'heure de jeu et de ne finalement repartir qu'avec un seul point trente minutes plus tard (3-3).

Deux points perdus en route qui, finalement, ont coûté cher dans la course à la Ligue des champions. Cette compétition, l'OL ne la jouera pas en 2026-2027, se contentant de la Ligue Europa pour la troisième saison consécutive. Après avoir regardé à la maison la première journée de C1 cette semaine, les Lyonnais lanceront leur campagne européenne mercredi prochain à Anderlecht.

Le 4-4-2 face à un premier révélateur ?

Au moment de préparer cette entrée en lice, Paulo Fonseca doit certainement voir d'un bon œil ce déplacement dans la capitale. Il n'a pas le prestige d'un PSG - OL, mais en ce début de saison, affronter le Paris FC ressemble à un petit choc. Avec sept points chacun, une différence de buts égale, un nombre de buts marqués et encaissés équivalents, l'OL et le Paris FC se tirent la bourre derrière Monaco, leader avant le coup d'envoi de cette 4e journée.

Ce n'est qu'un début de saison, mais avec le PFC, nouveau riche de la Ligue 1 mais au projet plutôt intéressant, Fonseca et ses joueurs auront un premier vrai test en championnat. "Je connais les intentions de Liam Rosenior, ce sont les mêmes qu’à Strasbourg. Son équipe aime beaucoup avoir le ballon mais elle est aussi très dangereuse sur les contres. C’est une équipe stable quand elle est en bloc défensif." Ayant fait forte impression il y a une semaine en allant s'imposer 3-2 à Marseille, le Paris FC pourrait bien être la belle surprise de la saison en Ligue 1.

Trois rendez-vous importants avant trois semaines de trêve

Après avoir affronté Toulouse, Le Havre et Auxerre, qui trustent les dernières places, l'OL veut avoir certaines certitudes dans le jeu et voit ce déplacement à Paris comme une manière de le faire. Le 4-4-2 utilisé face à l'AJA avait plutôt séduit, tout en montrant certaines limites. Face à une formation plus solide, cela fera-t-il l'affaire ? Réponse ce samedi vers 23h. Quoi qu'il en soit, il faudra se rassurer dans cette nouvelle semaine charnière. En plus de pouvoir reléguer le Paris FC à trois longueurs, l'OL veut préparer du mieux possible les jours qui arrivent. Car après Anderlecht se dressera le Stade rennais, nouveau leader provisoire après son court succès face à l'OM. Trois gros rendez-vous en sept jours pour passer une longue trêve internationale avec plus ou moins le sourire.