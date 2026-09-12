OL : le 4-4-2 losange au révélateur du Paris FC ?

Ce samedi, l'OL affronte le Paris FC, autre dauphin de Monaco avant le début de la 4e journée. Pour ce rendez-vous dans la capitale, Paulo Fonseca ne devrait pas tout bouleverser, malgré l'intégration de Keito Nakamura dans le groupe.

Ce n'est pas PSG - OL et pourtant le deuxième déplacement lyonnais dans la capitale aura bien un goût de premier choc. Ce samedi (20h45), Corentin Tolisso et ses coéquipiers affrontent le Paris FC qui montre depuis trois journées qu'il peut s'imposer comme la belle surprise de la Ligue 1 à l'issue des 34 journées. Il faudra encore patienter un peu pour le savoir, mais en cette soirée de septembre, l'affiche met bien aux prises le deuxième contre le troisième du championnat avant le coup d'envoi de la 4e journée donné vendredi soir à Rennes. Un premier test pour l'OL donc après avoir affronté les trois derniers du classement.

Nakamura "prêt" mais pas assez pour débuter ?

Cela permettra certainement d'en savoir plus sur l'état de forme des Lyonnais ainsi que sur la capacité tactique à répondre au bloc parisien que Fonseca a mise en valeur lors de sa conférence de presse. Pour ce rendez-vous, l'entraîneur portugais peut compter sur Keito Nakamura, arrivé il y a dix jours et qui est "prêt". Est-ce que cela sera suffisant pour débuter d'entrée de jeu ? Plutôt satisfait du visage montré contre l'AJA, Paulo Fonseca devrait s'appuyer encore sur le 4-4-2 losange. Cela permettra aussi d'avoir un vrai révélateur pour ce système, qui avait montré quelques limites lors de la dernière journée.

La composition probable de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton, Tolisso - Sulc - Nuamah, Openda