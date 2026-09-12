OL Lyonnes s'associe avec les HCL et l'Université Lyon 1

Dans sa démarche de favoriser l'excellence des sportives et de leur offrir les meilleures conditions possibles, OL Lyonnes a choisi de s'associer avec les Hospices Civils de Lyon et l'Université Lyon 1. Un partenariat de deux ans a vu le jour ce samedi.

Avec Michele Kang à sa tête, OL Lyonnes ne peut que difficilement faire autrement. C'était déjà le cas avant l'arrivée de l'Américaine, mais tout le processus a pris un coup de fouet sous la coupe de la patronne de Kynisca. Le bien-être des sportives et l'amélioration des conditions sont un cheval de bataille de Kang, qui n'hésite pas à dépenser des millions d'euros pour y parvenir. En ce sens, le club lyonnais a multiplié les tables rondes la saison passée sur différents sujets comme la santé mentale, les ruptures du ligament croisé chez les sportives et compte renouveler l'expérience en 2026-2027. Cependant, ce samedi, c'est un partenariat historique qui a été signé par OL Lyonnes.

Un partenariat sur deux ans

Pour la première fois en France, un club sportif professionnel féminin, un établissement hospitalo-universitaire et une université s’associent autour d’une ambition commune : faire progresser la santé des sportives et mieux prendre en compte les spécificités de la pratique sportive féminine. Les Hospices Civils de Lyon (HCL), Lyon 1 Université Claude Bernard et OL Lyonnes concluent ainsi un partenariat de deux ans qui associe soins, recherche, formation et pratique sportive de haut niveau. Pour marquer ce partenariat, le coup d'envoi d'OL Lyonnes - Paris FC ce samedi (13h30) sera donné par une étudiante de l'Universite Lyon 1 et la Pr Marion Cortet.