Paris FC - OL : avant-match, compo probable, horaire, diffusion TV

Invaincu après trois journées, l’OL se déplace au Paris FC ce samedi avec l’ambition de poursuivre sa série positive. Retrouvez toutes les informations pratiques avant cette quatrième journée de Ligue 1.

Un premier vrai test à l’extérieur. Après avoir pris sept points lors de ses trois premières journées, l’Olympique lyonnais va se mesurer au Paris FC ce samedi soir. Les Lyonnais restent sur une victoire convaincante contre Auxerre (3-1), après un succès à Toulouse (2-0) et un nul face au Havre (1-1). Avec six buts inscrits et seulement deux encaissés, l’équipe de Paulo Fonseca affiche pour le moment un bilan solide. Mais le Paris FC arrive également avec sept points au compteur. Après un nul à Troyes (0-0) puis une victoire contre Nice (3-0), le promu a réalisé un gros coup le week-end dernier en s’imposant sur la pelouse de Marseille (3-2), grâce notamment à un triplé de Lassine Sinayoko. Les Parisiens présentent eux aussi une différence de buts de +4 avant cette quatrième journée.

La rencontre s’annonce donc particulièrement intéressante entre deux équipes invaincues et installées dans le haut du classement. D’autant que les dernières confrontations entre le Paris FC et l’OL se sont soldées par deux matchs nuls en championnat : 3-3 à Jean-Bouin en octobre 2025, puis 1-1 au Parc OL en mars 2026.

Pour tenter de poursuivre sa série, Paulo Fonseca devrait conserver une équipe proche de celle alignée contre Auxerre. Julien Duranville reste indisponible, tandis que Keito Nakamura, arrivé pour renforcer le secteur offensif, n’est pas encore attendu dans le onze de départ.

La composition probable de l’OL :

Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton - Nuamah, Tolisso, Šulc - Openda

Quand et où voir Paris FC - OL ?

Le rendez-vous est fixé à samedi 12 septembre à 20h45. Les Lyonnais retrouveront ainsi l’horaire traditionnel du samedi soir pour cette quatrième journée de Ligue 1. Jérôme Brisard dirigera cette affiche entre les deux formations. Comme l’ensemble des rencontres de Ligue 1 cette saison, Paris FC - OL sera diffusé sur Ligue 1+ (3).