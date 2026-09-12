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Mads Bidstrup lors d'OL - Servette FC
Mads Bidstrup lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

À l'image de Bidstrup, l'OL affiche un volume physique intéressant

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ne ménageant pas ses efforts depuis trois matchs en Ligue 1, Mads Bidstrup est à l'image de l'OL. Une équipe qui court beaucoup d'après les statistiques.

    C'est un "match tactique" qui attend l'OL ce samedi soir (20h45) au stade Jean-Bouin. Paulo Fonseca est conscient des qualités du Paris FC et de son entraîneur Liam Rosenior. Ce dernier avait causé pas mal de soucis aux Lyonnais lors de son mandat à Strasbourg et les Lyonnais s'en rappellent. Il est donc fortement possible que ce choc donne lieu à une bataille tactique entre les deux tacticiens mais aussi à un certain spectacle sur le terrain. Il faudra aussi faire les efforts face au bloc compact parisien et aux capacités de contre-attaques.

    Dans le top 3 européen

    Cela tombe bien, la formation lyonnaise est plutôt en forme physiquement, si l'on s'en tient aux données physiques de ce début de saison. Avec 141 sprints et 112,4 km parcourus par match, l'OL occupe le troisième rang des équipes les plus performantes dans le Top 5 européen derrière Barcelone et l’AJ Auxerre. "C’est le signe de ce que l’on veut, être l’équipe qui court le plus dans la Ligue et à haute intensité", se réjouissait Paulo Fonseca avant le match de cette 4e journée de Ligue 1. Il faut dire qu'avec un Mads Bidstrup dans son équipe, cela aide à avoir des données de course forcément hautes. Reste à le confirmer ce samedi dans la capitale.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      La roulette à Mariot - sam 12 Sep 26 à 16 h 16

      Encore une preuve que les statistiques isolées en foot ne veulent pas dire grand chose: Barça et Auxerre .. Ok ils sprintent autant mais sans doute pas dans la même direction

      Signaler
    2. Avatar
      Gonedamien38 - sam 12 Sep 26 à 16 h 52

      Palace qui perd, Marseille en a encore pris 1, sage et genesio bientôt dispo ?? Finalement, malgré ses travers, fonseca est pas si mauvais, qu'on le garde

      Signaler

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