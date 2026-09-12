À l'image de Bidstrup, l'OL affiche un volume physique intéressant

Ne ménageant pas ses efforts depuis trois matchs en Ligue 1, Mads Bidstrup est à l'image de l'OL. Une équipe qui court beaucoup d'après les statistiques.

C'est un "match tactique" qui attend l'OL ce samedi soir (20h45) au stade Jean-Bouin. Paulo Fonseca est conscient des qualités du Paris FC et de son entraîneur Liam Rosenior. Ce dernier avait causé pas mal de soucis aux Lyonnais lors de son mandat à Strasbourg et les Lyonnais s'en rappellent. Il est donc fortement possible que ce choc donne lieu à une bataille tactique entre les deux tacticiens mais aussi à un certain spectacle sur le terrain. Il faudra aussi faire les efforts face au bloc compact parisien et aux capacités de contre-attaques.

Dans le top 3 européen

Cela tombe bien, la formation lyonnaise est plutôt en forme physiquement, si l'on s'en tient aux données physiques de ce début de saison. Avec 141 sprints et 112,4 km parcourus par match, l'OL occupe le troisième rang des équipes les plus performantes dans le Top 5 européen derrière Barcelone et l’AJ Auxerre. "C’est le signe de ce que l’on veut, être l’équipe qui court le plus dans la Ligue et à haute intensité", se réjouissait Paulo Fonseca avant le match de cette 4e journée de Ligue 1. Il faut dire qu'avec un Mads Bidstrup dans son équipe, cela aide à avoir des données de course forcément hautes. Reste à le confirmer ce samedi dans la capitale.